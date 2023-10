AXA Mandiri Luncurkan Asuransi Mandiri Flexi Proteks, Pengembalian Premi Hingga 120%

Jakarta, Beritasatu.com — Sejalan dengan semangat The Future Shouldn’t be a Risk, PT AXA Mandiri Financial Services (AXA Mandiri) memperkuat komitmennya dalam menyediakan solusi perlindungan yang bermanfaat bagi masyarakat. Salah satunya dengan membantu masyarakat mewujudkan impiannya melalui produk teranyar bernama Asuransi Mandiri Flexi Proteksi. Lewat produk ini, AXA Mandiri memberikan manfaat perlindungan jiwa dan kesehatan, serta perlindungan dari 77 kondisi kritis, fleksibilitas pembayaran premi, pilihan manfaat dan pengembalian premi hingga 120 persen dari total premi dasar.

“Kami percaya bahwa masa depan nasabah seharusnya tidak berisiko sehingga impian dapat terwujud sempurna. Untuk itu, kami menghadirkan Asuransi Mandiri Flexi Proteksi sebagai inovasi terbaru AXA Mandiri di tahun ini bagi nasabah untuk mewujudkan impiannya lewat perlindungan jiwa dan kesehatan, hingga pengembalian premi 120 persen jika tidak terjadi klaim dan risiko selama masa asuransi,” kata Presiden Direktur AXA Mandiri Handojo G. Kusuma.

Memasuki masa post-pandemic, kesadaran masyarakat akan kebutuhan proteksi kesehatan terus meningkat. Dilansir dari laporan survei berjudul “Indonesia’s Perceptions and Attitude Towards Health & Life Insurance Products” yang dilakukan oleh Badan Survei Populix bulan Januari 2023 menunjukkan bahwa 73 persen masyarakat Indonesia telah menyadari pentingnya memiliki asuransi sebagai jaminan kesehatan. Ditambah lagi, dalam beberapa waktu terakhir, Jakarta juga sedang menghadapi masalah serius terkait polusi udara yang dapat memicu gangguan pernapasan seperti asma, infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dan kanker paru-paru, sehingga semakin menyadarkan masyarakat akan pentingnya memiliki perlindungan kesehatan.

BACA JUGA Lebih Percaya Diri dan Hidup Sehat lewat Emma AXA Mandiri FIT Challenge

ADVERTISEMENT

“Kita menyadari bahwa risiko penyakit dalam kehidupan pastinya tidak dapat diprediksi. Untuk itu, kita semua perlu memahami pentingnya memiliki proteksi kesehatan dan perencanaan keuangan yang baik agar dapat membantu kita dalam mewujudkan masa depan tanpa adanya rasa khawatir,” tambah Direktur AXA Mandiri Rudi Nugraha.

Seiring dengan hal tersebut, salah satu keunggulan yang ditawarkan oleh Asuransi Mandiri Flexi Proteksi adalah manfaat pengembalian premi hingga 120 persen dari total premi dasar yang akan dibayarkan pada akhir masa asuransi jika tidak ada klaim dan risiko.

Presiden Direktur AXA Mandiri Handojo berharap produk Asuransi Mandiri Flexi Proteksi tidak hanya akan membantu masyarakat Indonesia dalam mengelola risiko finansial, tetapi juga akan membantu para nasabah dalam mewujudkan berbagai impian mereka dengan lebih percaya diri.

BACA JUGA Pemprov Jawa Tengah Raih Penghargaan Terbaik Pertama Pengelola JDIH Nasional

“Kehadiran Asuransi Mandiri Flexi Proteksi menjadi langkah penting dalam memperkaya portofolio produk proteksi kesehatan AXA Mandiri, sekaligus mempertegas komitmen kami sebagai salah satu perusahaan asuransi jiwa di Indonesia," tutupnya.