Harga Minyak Bervariasi Setelah Pasokan AS Meningkat

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak bervariasi pada perdagangan Kamis (12/10/2023) setelah turun dari hari sebelumnya. Kenaikan harga minyak menyusul peningkatan pasokan minyak mentah AS di atas ekspektasi analis. Selain itu, suku bunga AS diproyeksi telah mencapai puncaknya.

Harga minyak brent berjangka naik 18 sen menjadi US$ 86,00 per barel. Sementara minyak mentah West Texas Intermediate acuan AS turun 5 sen menjadi US$ 83,44 per barel setelah di awal sesi sempat naik US$ 1 per barel.

Pergerakan harga minyak setelah data Pemerintah AS menunjukkan persediaan minyak mentah AS naik 10,2 juta barel pada minggu lalu menjadi 424,2 juta barel, jauh lebih tinggi dari ekspektasi analis yang memperkirakan kenaikan 500.000 barel.

"Tingkat pemanfaatan penyulingan lebih rendah dan impor yang lebih tinggi memicu kenaikan minyak mentah," kata Direktur Energi di Mizuho, Bob Yawger dikutip CNBC International.

Data Badan Administrasi Informasi Energi AS (Energy Information Administratio/EIA) menunjukkan, produksi minyak mentah AS mencapai rekor 13,2 juta barel per hari dalam sepekan.

Faktor lain yang mendukung harga minyak mentah berjangka adalah kenaikan bursa saham dunia, penguatan dolar, serta biaya pinjaman pasar obligasi tetap stabil menjelang risalah pertemuan Bank Sentral Eropa (European Central Bank/ECB) soal arah suku bunga.

Data Kamis menunjukkan bahwa inflasi AS melambat, semakin mendukung ekspektasi bahwa the Fed akan membekukan kenaikan suku bunga bulan depan.

"Imbal hasil obligasi AS yang lebih rendah mendukung ekuitas dan pasar minyak," kata analis UBS, Giovanni Staunovo.

Sementara Menteri Energi Arab Saudi Pangeran Abdulaziz dan Wakil Perdana Menteri Rusia Novak menegaskan kembali kolaborasi akan berlanjut untuk menyeimbangkan pasar minyak guna membantu menstabilkan harga.

Permintaan Minyak

Sementara itu, IEA menurunkan perkiraan pertumbuhan permintaan minyak pada 2024. Hal ini menunjukkan kondisi ekonomi global lebih buruk dan adanya efisiensi energi. Badan tersebut memperkirakan pertumbuhan permintaan pada 2024 sebesar 880.000 barel per hari (bph), dibandingkan dengan perkiraan sebelumnya 1 juta barel per hari.

Namun, IEA menaikkan perkiraan permintaan tahun 2023 menjadi 2,3 juta barel per hari dari perkiraan 2,2 juta barel per hari.

Sebaliknya, Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) tetap berpegang pada perkiraan pertumbuhan permintaan yang relatif kuat tahun depan akan mencapai 2,25 juta barel per hari.