Kenaikan Tertinggi sejak April, Harga Minyak Meroket 6% di Tengah Ketegangan Geopolitik

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak naik hampir 6% pada perdagangan Jumat (13/10/2023) atau mencatat kenaikan harian tertinggi sejak April 2023. Penguatan ini dipicu kekhawatiran investor atas meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah.

Harga minyak mentah berjangka West Texas Intermediate acuan AS melonjak 5,8% menjadi US$ 87,7 per barel catat hari terbaik sejak 3 April. Sementara patokan internasional minyak mentah berjangka Brent kontrak Desember naik US$ 4,89 atau 5,7% menjadi US$ 90,89 per barel.

Sementara minyak mentah WTI sepanjang minggu ini naik lebih 4%, membukukan penguatan mingguan terbesar sejak 1 September.

Konflik Israel-Hamas meningkatkan kekhawatiran akan memengaruhi produksi energi di kawasan tersebut. Apalagi Timur Tengah menyumbang lebih sepertiga perdagangan global melalui laut.

Badan Energi Internasional (The International Energy Agency/IEA) pada Kamis (12/10/2023) menggambarkan kondisi pasar minyak penuh ketidakpastian. Namun IEA mengatakan perang Israel-Hamas belum berdampak langsung pada pasokan fisik. IEA mengatakan pihaknya siap bertindak memastikan pasokan di pasar akan cukup jika terjadi kekurangan suplai secara tiba-tiba. Tanggapan badan energi ini akan dilakukan negara-negara anggota dengan mengeluarkan stok darurat dan menerapkan langkah-langkah pengendalian permintaan.

Sementara Israel bukan produsen minyak utama dan tidak ada infrastruktur minyak besar yang beroperasi di dekat Jalur Gaza.