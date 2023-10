Harga Emas Menguat Lebih 3% Seiring Meningkatnya Konflik Timur Tengah

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas melonjak lebih 3% pada Jumat (13/10/2023) dan mencatat minggu terbaik dalam 7 bulan karena meningkatnya konflik di Timur Tengah yang memicu investor mencari aset-aset safe haven, seperti emas. Emas juga mendapat dorongan dari ekspektasi suku bunga AS kemungkinan telah mencapai puncaknya.

Harga emas naik 3,24% menjadi US$ 1.929 per ons dan harga emas berjangka AS menguat 3,1% pada US$ 1.941. Kedua acuan emas sepanjang minggu ini naik 5,2%.

Investor terus memantau perkembangan konflik Timur Tengah yang mengejutkan pasar sejak awal minggu ini. Infanteri dan tank Israel mulai melakukan serangan darat di Jalur Gaza. Ini merupakan peralihan dari perang udara untuk membasmi pejuang Hamas setelah serangan di Israel selatan minggu lalu.

Hal ini memicu arus masuk ke aset-aset yang dianggap sebagai safe haven, seperti emas.

“Investor beralih ke aset-aset yang lebih aman karena risiko ketegangan di Timur Tengah meningkat,” kata analis di OANDA, Edward Moya dikutip CNBC International.

Dia mengatakan jika situasi geopolitik makin suram, emas berpeluang mencapai level US$ 2.000 tahun ini. "Kita telah mencapai antara US$ 1.800 hingga US$ 1.900,” kata dia.

Data Kamis (12/10/2023) menunjukkan indeks harga konsumen AS meningkat pada September di tengah kenaikan biaya sewa dan bensin, tetapi inflasi melambat.

"Terlepas dari konflik tersebut, meskipun laporan inflasi AS kemarin lebih lambat dari perkiraan, saat ini ada ekspektasi bahwa The Fed tidak akan menaikkan suku bunga pada pertemuan November, ini membantu harga (emas),” kata Direktur Perdagangan Logam di High Ridge Futures,David Meger.