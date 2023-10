Bos JP Morgan Sebut Dunia Hadapi Masa Paling Berbahaya dalam Beberapa Dekade, Pemicunya?

New York, Beritasatu.com - CEO JP Morgan Jamie Dimon memperingatkan bahwa dunia menghadapi masa paling berbahaya dalam beberapa dekade terakhir. Dia menyuarakan kekhawatiran atas kombinasi melemahnya perekonomian global dan perang di Ukraina serta Timur Tengah.

"Kami masih belum mengetahui konsekuensi jangka panjang dari pengetatan likuiditas dalam sistem," kata Jamie saat berbicara ketika bank tersebut melaporkan kenaikan laba sebesar 35% dikutip Thisismoney.co.uk, Sabtu (14/10/2023).

Bankir Wall Street ini mengatakan kondisi perekonomian global semakin suram dan akan menghadapi tahun-tahun yang sulit di masa depan karena perang di Ukraina serta konflik Israel dan Hamas Palestina. Dampaknya tidak hanya geopolitik, juga perdagangan dunia.

“Lebih jauh lagi perang di Ukraina, yang diperparah dengan serangan terhadap Israel pekan lalu, mungkin mempunyai dampak luas terhadap pasar energi dan pangan, perdagangan global, dan hubungan geopolitik, ini mungkin saat paling berbahaya yang pernah terjadi di dunia dalam beberapa dekade terakhir," kata Dimon.

Namun, ia mengatakan bahwa konsumen dan dunia usaha di AS secara umum tetap sehat karena mereka menghabiskan kelebihan uang tunai yang terkumpul selama pandemi.

Komentar tersebut muncul ketika JP Morgan mengatakan laba dalam 3 bulan periode Juli hingga September 2023 naik 35% menjadi US$ 13,2 miliar dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Sementara itu, pendapatan naik 22% menjadi US$ 39,9 miliar, sebagian besar disebabkan peningkatan pendapatan bunga bersih sebesar 30%. Sepanjang tahun ini secara keseluruhan JP Morgan memperkirakan pendapatan bunga bersih sebesar US$ 88,5 miliar, naik dari sekitar US$ 87 miliar.

Pendapatan yang diatribusikan kepada First Republic pada kuartal tersebut adalah US$ 1,1 miliar. JP Morgan mengakuisisi bank tersebut pada bulan April setelah para deposan menarik sekitar US$ 100 miliar dari bank tersebut.