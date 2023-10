Dow Jones Menguat karena Optimisme Musim Pendapatan Perusahaan

New York, Beritasatu.com - Bursa AS Wall Street, termasuk Dow Jones ditutup menguat pada Senin (16/10/2023) karena para trader menunggu laporan pendapatan perusahaan kuartal III 2023 dan mengabaikan kenaikan imbal hasil Treasury atau obligasi Pemerintah AS.

Dow Jones diperdagangkan menguat 314,25 poin atau 0,93% menjadi 33.984,54, menandai hari terbaik sejak September. S&P 500 naik 1,06% mengakhiri perdagangan 4.373,63, dan Nasdaq Composite bertambah 1,2% menjadi 13.567,98.

Nike dan perusahaan travel mendorong Dow Jones lebih tinggi dengan kenaikan sekitar 2,1%. Seluruh atau 11 sektor S&P 500 diperdagangkan menguat.

Investor akan memantau musim laporan keuangan minggu ini. Sekitar 11% dari S&P 500 dijadwalkan melaporkan kinerja perusahaan, seperti Johnson & Johnson, Bank of Amerika, Netflix, dan Tesla.

Sementara perusahaan sekuritas, Charles Schwab menguat 4,7% pada Senin setelah kinerja pada kuartal ketiga melampaui ekspektasi Wall Street. Adapun JPMorgan Chase, Wells Fargo, dan UnitedHealth naik pada akhir pekan lali setelah merilis hasil kuartalan terbaru.

Beberapa pelaku pasar di Wall Street bersiap menghadapi volatilitas yang lebih besar menjelang akhir tahun di tengah kenaikan imbal hasil obligasi AS dan harga minyak, inflasi tinggi, dan konflik di Timur Tengah. "Namun fokus investor pada pendapatan memberikan optimisme dalam jangka pendek," kata Wakil Presiden di US Bank Wealth Management, Lisa Erickson.

Pada akhir pekan lalu, militer Israel terus mendesak warga untuk mengevakuasi Gaza utara di tengah rencana invasi darat . Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menjanjikan dukungan AS dalam pertemuan dengan Presiden Israel Isaac Herzog pada Senin.

Sementara imbal hasil Treasury AS tenor 10 tahun naik sekitar 8 basis poin menjadi 4,712% pada Senin. Sementara harga minyak merosot karena investor menganalisis perkembangan terkini perang Timur Tengah.