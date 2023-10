Harga Minyak Turun karena Harapan Kesepakatan Sanksi Venezuela

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia turun lebih US$ 1 per barel pada Senin (16/10/2023) waktu AS karena meningkatnya ekspektasi bahwa AS dan Venezuela akan mencapai kesepakatan mengurangi sanksi ekspor minyak mentah Venezuela. Sementara para trader menyebut konflik Israel-Hamas tidak mengancam pasokan minyak dalam jangka pendek.

Harga minyak Brent kontrak berjangka ditutup jadi US$ 89,65 per barel atau turun US$ 1,24 atau 1,4%. Sementara harga minyak acuan AS WTI turun US$ 1,03 atau 1,2% menjadi US$ 86,66 per barel.

Pemerintah dan oposisi Venezuela akan kembali melakukan perundingan politik minggu ini setelah hampir 1 tahun melakukan pembahasan.

Sementara salah seorang sumber mengatakan AS telah mencapai kesepakatan awal untuk meringankan sanksi pada industri minyak Venezuela dengan imbalan pemilihan presiden Venezuela 2024 kompetitif dan diawasi.

“Kesepakatan akan membantu meningkatkan produksi minyak negara tersebut karena selama ini tertekan,” kata Kepala Ekonom Pasar Negara Berkembang, Capital Economics, William Jackson dikutip CNBC International.

Dia mengatakan sektor minyak Venezuela memerlukan investasi sangat besar untuk mengembalikan produksi ke tingkat yang dicapai 1 dekade lalu. “Hal ini tidak akan berdampak signifikan terhadap defisit pasar minyak global dalam waktu dekat,” kata Jackson.

Kedua acuan harga minyak melonjak pekan lalu di tengah kekhawatiran meluasnya konflik di Timur Tengah. Harga minyak acuan global Brent naik 7,5%, kenaikan mingguan tertinggi sejak Februari.

Serangan udara Israel terhadap Gaza meningkat pada Senin, setelah upaya diplomatik AS melakukan gencatan senjata di Gaza selatan gagal.

Rusia juga telah memasuki pertikaian diplomatik, ketika Presiden Vladimir Putin akan mengadakan pembicaraan dengan Iran, Israel, Palestina, Suriah, dan Mesir.

Meningkatnya ketegangan di Timur Tengah menambah risiko lain yang mendorong harga minyak lebih tinggi.