Penurunan Saham GOTO Paling Dalam Dibandingkan Kompetitornya di ASEAN

Jakarta, Beritasatu.com - Performa saham PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) mencatatkan penurunan terbesar dibandingkan pesaing-pesaingnya di industri teknologi serupa di ASEAN atau Asia Tenggara. Penurunan ini terjadi setelah harga saham GOTO ambles sebesar 26,4% sejak awal tahun 2023 hingga saat ini (year to date/ytd), dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya.

GOTO, yang berada pada level Rp 66 pada Senin (16/10/2023), menyentuh titik terendah sejak perusahaan teknologi digital ini mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 11 April 2022.

"Sejak diberlakukannya peraturan e-commerce baru pada 27 September lalu yang seharusnya menguntungkan Tokopedia dan Shopee, harga saham GOTO telah mengalami koreksi ke level terendah baru," demikian disampaikan oleh tim Riset Mandiri Sekuritas dalam laporan yang dikutip Investor Daily Senin (16/10/2023).

Mandiri Sekuritas menyatakan bahwa Saham Sea Ltd (induk dari Shopee) naik sebesar 8,3% menjadi US$ 45,6 secara year to date. Hal ini menjadikan GOTO sebagai saham teknologi dengan performa terburuk di Asia Tenggara secara year to date (-26,4%), dibandingkan dengan Sea Ltd (-12,4%) dan Grab (+6,2%).

Pada Senin (16/10/2023), saham GOTO ditutup melemah sebesar 1,49% menjadi Rp 66 dibandingkan dengan perdagangan di akhir pekan sebelumnya. Selama sebulan terakhir, saham GOTO mengalami koreksi sebesar 28,26%, bahkan mengalami penurunan sebesar 75,19% dalam 1 tahun terakhir. Kapitalisasi pasar GOTO saat ini hanya tersisa Rp 79,29 triliun, anjlok drastis dari saat pencatatan perdana di posisi Rp 400,31 triliun.

Mandiri Sekuritas memprediksi bahwa harga saham GOTO masih berpotensi melanjutkan penurunan. Asumsi ini didasarkan pada fakta bahwa harga saham perusahaan ini telah mengalami koreksi sebesar 22,1% ke level terendah baru sejak diberlakukannya peraturan e-commerce. Meskipun Mandiri Sekuritas memperkirakan bahwa performa GOTO di kuartal III 2023 akan lemah, mereka berpendapat bahwa penurunan harga saham baru-baru ini tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh faktor fundamental.

Mandiri Sekuritas mencatat bahwa GOTO saat ini diperdagangkan dengan enterprise value atau EV/sales 2024 sebesar 1,6x atau 2,3x berdasarkan pendapatan bersih. Posisi ini 35,3% di atas Sea Ltd (1,7x) dan 32,4% di bawah Grab (3,4x). Dari 1 Januari 2023 hingga 26 September 2023 (sebelum terjadi penurunan harga saham), EV/sales GOTO rata-rata sebesar 4,9x atau 105,0% di atas Sea (2,4x) dan 27,0% di atas Grab (3,9x).

Meskipun harga sahamnya mengalami penurunan tajam, Mandiri Sekuritas melihat masih ada potensi bagi GOTO untuk pulih kembali ke level Rp 130. "Dengan Tokopedia menguasai 35% pangsa pasar e-commerce di Indonesia dan Gojek menguasai 44% pangsa pasar bisnis pesan-antar makanan, berdasarkan kinerja pada tahun 2022, masih terdapat peluang pada harga saat ini," ujar mereka.

Mandiri Sekuritas juga mencatat bahwa nilai enterprise value (EV) GOTO adalah US$ 3,0 miliar, dibandingkan dengan Sea Ltd sebesar US$ 24,7 miliar, dan Grab sebesar US$ 9,8 miliar.