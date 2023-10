Harga Bitcoin Turun 6% karena Rumor Palsu Persetujuan ETF BlackRock

New York, Beritasatu.com - Rumor tentang Sekuritas dan Bursa AS (US Securities and Exchange Commission/SEC) yang menyetujui iShares ETF Bitcoin menyebabkan harga Bitcoin (BTC) naik hampir mencapai US$ 30.000. Namun, harga BTC mulai melandai turun 6% kembali ke level US$ 28.000 setelah BlackRock membantah rumor tersebut.

“BlackRock baru saja mengonfirmasi kepada saya bahwa ini salah. Permohonan mereka (BlackRock) masih dalam peninjauan,” tulis jurnalis keuangan, Eleanor Terrett di X (dulu Twitter) dikutip dari Beincrypto, Selasa (17/10/2023).

Dia mengatakan rumor tersebut memicu volatilitas harga BTC. Akhirnya, perdagangan senilai lebih US$ 105,28 juta dilikuidasi dalam 1 jam. Secara khusus, perdagangan jangka panjang senilai US$ 32,03 juta dan perdagangan pendek senilai US$ 73,25 juta dilikuidasi.

Publikasi media kripto Cointelegraph mengeluarkan permintaan maaf setelah menyampaikan berita palsu itu. Mereka mengatakan sedang melakukan penyelidikan internal atas kesalahan tersebut.

“Kami meminta maaf atas tweet yang menyebabkan penyebaran informasi tidak akurat mengenai BlackRock Bitcoin ETF," kata Cointelegraph di X.

Dia mengatakan akan melakukan investigasi internal. "Kami berkomitmen terhadap transparansi dan akan membagikan temuan penyelidikan kepada publik setelah penyelidikan selesai,” katanya.

Sementara itu, para analis yakin pengajuan ETF Bitcoin spot kemungkinan besar disetujui SEC.

SEC memutuskan untuk tidak mengajukan banding atas perintah meninjau permohonan Grayscale untuk mengubah Bitcoin Trust menjadi ETF.