30.000 Pekerja Batu Bara di Indonesia Terancam PHK

Jakarta, Beritasatu.com - Para pekerja tambang batu bara menghadapi ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat transisi ke energi bersih yang mencakup penutupan tambang. Laporan terbaru dari Global Energy Monitor memperkirakan sekitar 30.000 pekerja sektor batu bara di Indonesia terancam PHK antara tahun 2020-2040.

"PHK mencakup hampir setengah juta pekerja (414.200 orang) tambang yang akan mencapai akhir operasinya sebelum tahun 2035, sehingga berdampak pada rata-rata 100 pekerja per hari di seluruh dunia," demikian disampaikan Global Energy Monitor dalam laporan "Scraping by 2023: Global Coal Miners and the Urgency of A Just Transition" awal bulan ini.

Organisasi non-pemerintah yang fokus pada penelitian industri energi global itu itu memperkirakan pada tahun 2050, hampir 1 juta (990.200) pekerjaan di tambang batu bara tidak akan ada lagi mengingat penutupan industri batu bara yang akan terjadi.

"Penutupan tambang batu bara adalah hal yang tak terhindarkan, tetapi kesulitan ekonomi dan konflik sosial bagi pekerja bukanlah pilihan," kata Manajer Proyek untuk Global Coal Mine Tracker, Dorothy Mei.

Indonesia telah mengumumkan komitmen transisi energi bersih yang tertuang dalam Just Energy Transition Partnership (JETP). JETP adalah perjanjian untuk memobilisasi pendanaan awal sebesar US$ 20 miliar dari pemerintah dan swasta untuk melakukan dekarbonisasi sektor energi Indonesia. Sebagian dari dana JETP rencananya akan digunakan untuk memensiunkan dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang menggunakan bahan bakar batu bara hingga 2030.

Lebih dari 80% pekerja di sektor batu bara, berbasis di Asia, yaitu Tiongkok, India, dan Indonesia. Indonesia menduduki peringkat ketiga dunia untuk produksi dan mempekerjakan 159.900 penambang batu bara. Hampir 40% di antaranya berada di Kalimantan Timur.

