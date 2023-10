S&P 500 dan Nasdaq Turun karena Kenaikan Imbal Hasil Obligasi

New York, Beritasatu.com - Bursa AS Wall Street bervariasi setelah S&P 500 dan Nasdaq melemah pada Selasa (17/10/2023) karena investor menganalisis pergerakan kenaikan imbal hasil obligasi dan musim laporan laba perusahaan.

S&P 500 melemah 0,01% menjadi 4.373, Nasdaq Composite turun 0,25% menjadi 13.533,75, dan Dow Jones naik 13,11 poin, atau 0,04%, menjadi 33.997.

Imbal hasil Treasury AS atau obligasi Pemerintah AS tenor 10 tahun mencapai 4,8%, level tertinggi sejak 6 Oktober Langkah ini mengikuti data penjualan ritel yang lebih baik dari perkiraan para ekonom yang disurvei Dow Jones.

Meningkatnya imbal hasil telah menekan pasar saham dalam beberapa pekan terakhir karena para trader menilai prospek kebijakan Federal Reserve (the Fed) lebih ketat. The Fed diproyeksi akan mempertahankan bunga tinggi lebih lama. Investor juga mempertimbangkan potensi dampak perang Israel-Hamas terhadap perekonomian global.

“Pasar obligasi menggerakkan pasar saham saat ini,” kata Kepala Investasi di Independent Advisor Alliance, Chris Zaccarelli.

Dia mengatakan dampak obligasi ke pasar saham sudah terjadi dalam beberapa bulan ini. “Tren yang kita lihat selama 2 bulan terakhir kembali muncul,” kata dia.

Investor juga mencermati musim laporan keuangan kuartal ketiga perusahaan yang membantu meredakan kekhawatiran.

Saham Bank of America naik lebih 2% didukung laporan kinerja lebih baik dari perkiraan, Bank of New York Mellon

naik 4% setelah kinerjanya mengalahkan perkiraan analis.

Selain pendapatan, saham produsen cip, Nvidia dan Advanced Micro Devices tertekan setelah Kementerian Perdagangan AS mengumumkan rencana memperketat pembatasan penjualan cip kecerdasan buatan (AI) canggih ke Tiongkok.