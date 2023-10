Harga Emas Naik Jelang Kunjungan Joe Biden ke Israel untuk Redakan Konflik Timur Tengah

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas sebagai safe haven mengonsolidasikan kenaikan pada perdagangan Selasa (17/2023) waktu AS karena para trader mencermati perkembangan konflik Israel-Hamas jelang kunjungan Presiden AS Joe Biden ke Israel. Investor juga bersiap untuk mencermati pidato Ketua Federal Reserve Jerome Powell terkait suku bunga acuan AS minggu ini.

Harga emas di pasar spot naik 0,1% jadi US$ 1.921 per ons dan emas berjangka AS menguat 0,05% jadi US$ 1.935.

Presiden AS Joe Biden akan melakukan kunjungan penting ke Israel pada Rabu (18/10/2023) ketika krisis kemanusiaan di jalur Gaza memburuk.

"Emas akan berada di atas kisaran US$ 1.900 sampai ada gencatan senjata," kata Kepala Analis Pasar di Gainesville Coins, Everett Millman dikutip CNBC International.

Emas, yang dianggap sebagai lindung nilai terhadap ketidakpastian politik dan keuangan, telah meningkat lebih 4% pada Oktober. Namun potensi kenaikan emas kemungkinan akan terbatas karena penurunan suku bunga AS bisa terjadi lebih lambat dari perkiraan.

Commerzbank dalam sebuah catatan meproyeksi emas akan bertahan di US$ 1.900 hingga akhir Desember dan US$ 2.100 per pada akhir 2024.

Pidato Powell pada Kamis (19/10/2023) dapat memberikan pencerahan mengenai kebijakan moneter bank sentral AS setelah retorika bernada dovish dari beberapa pejabat Fed baru-baru ini.

"Jika ada petunjuk bahwa The Fed akan mencapai akhir dari siklus kenaikan suku bunga, akan berdampak baik bagi emas," kara Millman.

Sebagai gambaran, suku bunga lebih tinggi meningkatkan opportunity cost memegang emas yang tidak memberikan imbal hasil.

Sementara faktor yang membatasi kenaikan harga emas batangan, yakni imbal hasil obligasi Pemerintah AS bertenor 10 tahun mencapai level tertinggi dalam 1 minggu.

Adapun harga perak menguat 0,9% menjadi US$ 22,808 per ons, platinum naik 0,5% menjadi US$ 895,, dan Paladium turun 0,6% menjadi US$ 1.136.