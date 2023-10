Harga Minyak Menguat Jelang Perjalanan Biden ke Timur Tengah

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak naik tipis pada Selasa (17/10/2023) di tengah upaya diplomatik AS dan perjalanan Presiden AS Joe Biden ke Israel untuk mencegah meluasnya konflik di Timur Tengah.

Harga minyak mentah berjangka Brent naik 68 sen menjadi US$ 90,33 per barel dan minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) acuan AS naik 52 sen menjadi US$ 87,18.

Harga minyak turun di awal sesi ketika Ketua Federal Reserve Bank Richmond Thomas Barkin mengatakan bahwa biaya pinjaman jangka panjang AS yang lebih tinggi memberikan tekanan pada permintaan. Namun, dia tidak menjelaskan lebih lanjut hal ini akan memengaruhi keputusan suku bunga the Fed.

Kenaikan suku bunga the Fed dalam rangka mengendalikan inflasi dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi permintaan minyak.

Kedua acuan harga minyak menguat pekan lalu di tengah kekhawatiran konflik Israel-Hamas meluas ke wilayah produsen minyak. Harga minyak Brent naik 7,5% sepanjang minggu lalu, kenaikan mingguan terbesar sejak Februari.

Kunjungan Biden ke Israel pada Rabu (18/10/2023) bertujuan menggalang negara-negara Arab untuk membantu mencegah konflik regional, setelah Iran yang merupakan anggota OPEC menjanjikan untuk mencegah “front perlawanan” di negaranya, termasuk gerakan Hizbullah di Lebanon.

“Harga minyak sedang goyah karena trader menunggu apakah upaya diplomatik AS akan berhasil mencegah konflik Israel-Hamas sehingga tidak berubah menjadi perang regional lebih luas,” kata analis pasar di OANDA, Edward Moya.

Faktor yang mendukung harga mkinyak adalah penjualan ritel AS meningkat lebih dari perkiraan pada September karena konsumsi rumah tangga naik. Warga AS banyak membeli kendaraan bermotor serta menghabiskan lebih banyak uang di restoran dan bar.

Namun, sentimen negatif buat harga minyak, yakni Pemerintah AS dan Venezuela akan melanjutkan perundingan yang telah lama tertunda pada Selasa. "Hal ini dapat menyebabkan pelonggaran sanksi oleh Washington," kata berbagai sumber.

Sejak 2019, AS telah menjatuhkan sanksi terhadap ekspor minyak dari Venezuela, anggota Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC), untuk menghukum pemerintahan Presiden Nicolas Maduro setelah pemilu pada 2018 yang dianggap palsu.

Pemerintah AS mencari cara meningkatkan ekspor minyak ke pasar dunia guna menekan harga. Namun peningkatan produksi minyak di Venezuela akan memakan waktu karena kurangnya investasi.

CEO Saudi Aramco Amin Nasser mengatakan permintaan minyak global akan meningkat menjadi 103 juta barel per hari (bph) pada paruh kedua tahun ini dan kapasitas cadangan perusahaan adalah 3 juta barel per hari.