Ini Potensi Harga Bitcoin jika ETF Spot Disetujui

New York, Beritasatu.com - Harga Bitcoin (BTC) sempat naik besar-besaran pada awal pekan ini menyusul berita persetujuan exchange-traded fund (ETF) Bitcoin (BTC). Namun, harga Bitcoin sebagai mata uang kripto terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar kembali melandai setelah terungkap persetujuan itu merupakan berita palsu. Berapa potensi harga BTC jika benar-benar ETF spot Bitcoin benar-benar disetujui?

Dikutip dari Finbold, Rabu (18/10/2023), portal berita aset kripto CoinTelegraph awalnya merilis bahwa Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (United States Securities and Exchange Commission/SEC) menyetujui spot BTC ETF. Sebelum meralat kesalahannya, kantor berita Reuters dan Bloomberg menayangkan hal serupa pada 16 Oktober.

Menanggapi berita awal, harga aset keuangan terdesentralisasi (DeFi) ini melonjak lebih 6% dari US$ 27.700 menjadi US$ 29.500 hanya dalam hitungan menit. Namun Bitcoin turun lagi lebih 5% menjadi di bawah US$ 28.000 karena ternyata berita tersebut tidak benar.

Meski harga Bitcoin mulai kembali ke keadaan semula sebelum berita palsu, situasi mengisyaratkan kemungkinan respons pasar kripto jika SEC pada akhirnya menyetujui ETF Bitcoin spot.

Finbold menelusuri dari Google Bard, alat kecerdasan buatan interaktif (AI) yang dikembangkan Alphabet untuk melihat proyeksi Bitcoin jika industri aset kripto benar-benar mendapat tempat di ETF Bitcoin.

Menanggapi pertanyaan Finbold, Bard mengakui bahwa persetujuan ETF Bitcoin dapat berdampak signifikan pada harga Bitcoin, dengan mempertimbangkan pandangan beberapa analis.

Sebagai faktor yang memengaruhi harga Bitcoin jika ETF spot disetujui, platform AI memasukkan seluruh sentimen di pasar kripto, permintaan Bitcoin dari investor institusi, peraturan aset digital, serta iklim perekonomian.

Analisis harga Bitcoin

Sementara itu, Bitcoin pada saat berita ini dimuat Selasa (17/10/2203) malam waktu AS ditransaksikan pada US$ 28.404, naik 2,1% dalam 24 jam terakhir. Bitcoin juga mencatat poenguatan 2,7% dalam 7 hari sebelumnya dan naik 7,21% selama sebulan terakhir, menurut data terbaru pada 17 Oktober.

Melihat dari reaksi pasar terhadap berita palsu soal persetujuan ETF Bitcoin spot, harga Bitcoin bisa saja naik signifikan. Melihat grafik yang dirilis Finbold, harga Bitcoin diproyeksi naik mencapai hingga di atas US 28.500 jika ETF BTC benar-benar disetujui.

Namun, penting untuk melakukan penelitian dan mempertimbangkan risiko sebelum berinvestasi.