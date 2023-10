Minat Rendah, Lelang SUN Hanya Terserap Rp 10,2 Triliun

Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan bahwa lelang surat utang negara (SUN) yang berlangsung pada Selasa (17/10/2023) hanya berhasil menyerap dana sebesar Rp 10,2 triliun. Angka ini berasal dari total penawaran masuk sebesar Rp 16,99 triliun, yang ternyata lebih rendah dibandingkan dengan hasil lelang sebelumnya.

Menurut Direktur SUN Kemenkeu, Deni Ridwan, penurunan minat terhadap lelang SUN terjadi karena sikap wait and see para investor terhadap kebijakan bank sentral AS, Federal Reserve (the Fed), yang diperkirakan akan mempertahankan suku bunga di tingkat tinggi untuk jangka waktu yang lebih lama (higher for longer). Selain itu, kekhawatiran akan kenaikan harga minyak dunia akibat meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah.

"Dengan mempertimbangkan yield surat berharga negara (SBN) yang wajar di pasar sekunder, rencana kebutuhan pembiayaan tahun 2023, dan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saat ini, pemerintah memutuskan untuk menerima penawaran sebesar Rp 10,2 triliun," ucap Deni dalam pernyataan resmi dikutip oleh Investor Daily pada Selasa (17/10/2023).

Pada lelang SUN kali ini, jumlah penawaran dari investor asing mencapai Rp 2,6 triliun, dengan mayoritas fokus pada SUN jangka panjang 11 tahun senilai Rp 1,66 triliun atau sekitar 64,32% dari total penawaran yang masuk dari investor asing. Namun, hanya sebesar Rp 1,04 triliun atau 10,18% dari total penawaran yang diterima oleh investor.

Deni menambahkan bahwa SUN bertenor 5 dan 11 tahun tetap menjadi pilihan utama investor, dengan total penawaran mencapai Rp 10,03 triliun atau sekitar 60,87% dari total penawaran yang masuk. "Berhasil dimenangkan sebesar Rp 6,55 triliun atau 64,22% dari total penawaran yang diberikan," katanya.

Volatilitas di pasar keuangan dalam beberapa waktu terakhir telah menyebabkan kenaikan rata-rata yield yang diminta oleh investor. Sementara itu, weighted average yield (WAY) yang diberikan pada lelang kali ini naik antara 1 hingga 4 basis poin dari level lelang sebelumnya.

Menurut jadwal penerbitan surat berharga negara (SBN) tahun 2023, lelang penerbitan SUN berikutnya akan dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2023.