Eksplorasi PHE Temukan Volume Hidrokarbon 926,64 MMBOE

Jakarta, Beritasatu.com – PT Pertamina Hulu Energi (PHE), subholding di sektor hulu Pertamina, mengumumkan penemuan signifikan hasil eksplorasi di blok yang dikelolanya selama 2 tahun terakhir.

Muharram Jaya Panguriseng selaku direktur eksplorasi PHE menyatakan, sejumlah temuan yang telah divalidasi oleh PHE termasuk sumber daya, yakni volume hidrokarbon/in-place 2C (P50) sebanyak 926,64 juta barel minyak setara (MMBOE). Penemuan tersebut berasal dari pengeboran sumur di berbagai lokasi, termasuk lepas pantai Jawa Barat Utara, Sumatera Selatan, Balikpapan, dan Aceh. "Kesuksesan ini dicapai melalui eksplorasi di area yang sudah sepenuhnya dikembangkan dalam blok yang ada," kata dia dikutip Antara, Rabu (18/10/2023).

Saat ini, PHE juga telah memperoleh blok eksplorasi baru seperti East Natuna (PHE 100%), Bunga (dengan mitra Posco 50%), dan Peri Mahakam (dengan mitra Eni 50%). Mereka juga sedang dalam proses untuk memperoleh blok-blok baru lainnya.

Muharram menekankan bahwa saat ini adalah momentum penting bagi PHE untuk mempersiapkan proyek pengeboran laut dalam guna menggali potensi penemuan sumber daya baru yang signifikan. "PHE berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan pasokan energi dengan strategi khusus yang mendukung ketahanan energi nasional," katanya.

Berdasarkan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), kebutuhan dalam negeri akan energi minyak dan gas terus meningkat setiap tahun. Oleh karena itu, eksplorasi menjadi kunci untuk menjaga kelangsungan pasokan energi, menemukan sumber daya baru, dan memastikan ketersediaan energi primer guna memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Hingga Agustus 2023, PHE mencatat total produksi migas tahun berjalan (year to date/YTD) mencapai 1,04 juta barel minyak setara per hari (MMBOEPD), yang terdiri dari produksi minyak sebanyak 570.000 barel per hari (MBOPD) dan produksi gas sebanyak 2.760 juta kaki kubik gas per hari (MMSCFD). Hasil ini diperoleh melalui pengeboran 502 sumur pengembangan, 511 pekerjaan ulang lapisan (work over), dan 21.764 perbaikan dan intervensi sumur.

Pada tahun 2022, PT Pertamina Hulu Energi (PHE) mencatat laba bersih sebesar US$ 4,67 miliar atau sekitar Rp 69,22 triliun.