IHSG Kamis 19 Oktober Dibuka Tertekan ke Level 6.911

Jakarta, Beritasatu.com - Indeks harga saham gabungan (IHSG) hari ini Kamis (19/10/2023) dibuka koreksi 0,24% di 6.911,05. Indeks komposit masih menunjukkan pelemahan sebesar 0,18%, mencapai 6.915,4.

Data perdagangan mencatat bahwa dari total 546,22 juta saham yang diperdagangkan, sebanyak 128 saham mengalami kenaikan, 133 saham mengalami penurunan, dan 233 saham lainnya stagnan. Transaksi perdagangan awal mencapai Rp 391,06 miliar.

Berbagai indeks pendukung juga menunjukkan performa negatif, dengan indeks LQ45 turun sebesar 0,44% menjadi 921,34, indeks JII mengalami koreksi sebesar 0,26% hingga mencapai 547,40, indeks IDX30 mengalami penurunan sebesar 0,41% menjadi 475,46.

Sektor kesehatan mengalami penurunan sebesar 0,14%, sementara sektor konsumer siklikal turun 0,27%. Sektor nonsiklikal mengalami penurunan sebesar 0,13%, sementara sektor bahan baku turun 0,43%. Sektor transportasi juga mengalami penurunan sebesar 0,26%, sedangkan sektor keuangan dan energi masing-masing turun sebesar 0,33% dan 0,16%. Sektor industri dan teknologi mengalami penurunan masing-masing sebesar 0,13% dan 0,05%. Sementara itu, sektor infrastruktur mengalami kenaikan sebesar 1,20%, sementara sektor properti dan properti masing-masing mengalami kenaikan sebesar 0,05%.

Di antara saham-saham yang mengalami kenaikan tertinggi, terdapat PT Panca Global Kapital Tbk (PEGE) yang naik sebesar 14,19% dan mencapai harga Rp 338 per saham. PT Mahaka Radio Integra Tbk (MARI) juga mengalami kenaikan sebesar 14,15% dengan harga mencapai Rp 121 per saham. PT Mahaka Media Tbk (ABBA) mengalami kenaikan sebesar 7,50% dengan harga mencapai Rp 86 per saham.

Sementara itu, saham-saham yang mengalami tekanan di antaranya adalah PT Kota Satu Properti Tbk (SATU) yang mengalami penurunan sebesar 12,88% dengan harga mencapai Rp 115 per saham. PT Menn Teknologi Indonesia Tbk (MENN) turun sebesar 10,00% dengan harga mencapai Rp 90 per saham, dan PT Habco Trans Maritima Tbk (HATM) mengalami penurunan sebesar 8,33% dengan harga mencapai Rp 242 per saham.