Harga Emas Berjangka Meningkat Akibat Ketegangan Geopolitik di Timur Tengah

Jakarta, Beritasatu.com - Harga emas berjangka naik pada akhir perdagangan Rabu (18/10/2023) waktu setempat atau Kamis (19/10/2023). Hal ini didorong oleh reaksi investor terhadap meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember di divisi Comex New York Mercantile Exchange ditutup dengan kenaikan sebesar US$ 32,6 dolar AS atau 1,68%, mencapai US$ 1.968,3 per ons. Kenaikan ini menjadi sorotan utama dalam pasar komoditas, dan para analis melihatnya sebagai respons terhadap peristiwa di Timur Tengah.

Pemicu utama dari kenaikan harga emas ini adalah ledakan yang terjadi di sebuah rumah sakit di Gaza, yang menewaskan 500 warga Palestina pada Selasa (18/10/2023). Ketegangan di Timur Tengah, yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda, mendorong investor untuk mencari perlindungan dalam emas sebagai aset safe-haven.

BACA JUGA Harga Emas Berjangka Anjlok Akibat Antisipasi Suku Bunga The Fed

ADVERTISEMENT

Selain ketegangan geopolitik di Timur Tengah, ada juga data ekonomi yang memengaruhi pasar emas. Pada Rabu (18/10/2023), Departemen Perdagangan AS melaporkan bahwa pembangunan perumahan baru di AS naik sebesar 7% pada bulan September, mencapai 1,36 juta unit. Hal ini merupakan perbaikan signifikan setelah penurunan sebesar 1,5% pada bulan sebelumnya.

Namun, tidak semua berita ekonomi begitu positif. Departemen Perdagangan AS juga melaporkan bahwa ijin mendirikan bangunan di AS turun sebesar 4,4%, mencapai 1,47 juta unit. Meskipun penurunan ini kurang dari perkiraan sebelumnya, yaitu sebesar 6% ke 1,45 juta unit, tetap menjadi catatan yang patut diperhatikan oleh para pelaku pasar.

BACA JUGA The Fed Tahan Suku Bunga, Harga Emas Berjangka Menguat

Selain emas, beberapa logam mulia lainnya juga mengalami pergerakan harga yang signifikan. Perak, untuk pengiriman Desember, ditutup dengan kenaikan sebesar 7,5 sen atau 0,33% mencapai US$ 23,099 dper ons. Di sisi lain, platinum untuk pengiriman Januari mengalami penurunan sebesar US$ 11,9 atau 1,31%, mencapai US$ 894,3 per ons.

Para investor akan terus memantau perkembangan di Timur Tengah, karena ketegangan di kawasan ini dapat terus memengaruhi harga emas dan pasar komoditas global secara keseluruhan. Selain itu, data ekonomi AS juga akan tetap menjadi sorotan, karena dapat memberikan petunjuk tentang kesehatan ekonomi negara tersebut yang berdampak pada harga emas dan aset-aset lainnya.