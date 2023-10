SRBI Picu Modal Asing Masuk ke Indonesia Senilai Rp 9,81 Triliun

Jakarta, Beritasatu.com - Bank Indonesia (BI) mengumumkan bahwa penerbitan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) telah mendukung aliran modal asing senilai Rp 9,81 triliun ke pasar keuangan Indonesia. Hal ini sejalan dengan perkembangan ini juga tercermin dalam transaksi di pasar sekunder.

BACA JUGA Instrumen SRBI Oversubscribed dalam Dua Lelang Perdana

"Outstanding SRBI mencapai Rp 113,7 triliun hingga 17 Oktober 2023," kata Gubernur BI, Perry Warjiyo, konferensi pers di Jakarta, Kamis (19/10/2023).

Dia menjelaskan bahwa penerimaan positif dari pasar terhadap penerbitan SRBI mengindikasikan bahwa instrumen ini dapat menggantikan peran reverse repo (RR) SBN sebagai alat kontraksi moneter. Selain itu, SRBI juga dapat menarik investasi asing untuk memperkuat ketahanan eksternal ekonomi Indonesia di tengah gejolak global. "BI terus berinovasi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan moneter guna memastikan inflasi terkendali dan stabilitas nilai tukar rupiah," kata dia.

ADVERTISEMENT

Perry menyebutkan bahwa kuatnya dolar AS telah menyebabkan tekanan pelemahan mata uang di seluruh dunia. Dibandingkan dengan akhir tahun 2022, indeks nilai tukar dolar AS terhadap mata uang utama (DXY) pada 18 Oktober 2023 menguat sebesar 2,60% (year to date/ytd). Dampaknya terlihat pada depresiasi mata uang, seperti yen Jepang, dolar Australia, dan euro, serta mata uang di kawasan, seperti ringgit Malaysia, baht Thailand, dan peso Filipina.

BACA JUGA SRBI, Jurus Terbaru BI Serap Dana Asing

Namun, rupiah terdepresiasi hanya sebesar 1,03% (ytd) berkat tindakan stabilisasi yang diambil BI. Ke depannya, dengan tingginya ketidakpastian di pasar keuangan global, BI terus memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah guna mendukung upaya pengendalian inflasi yang terimpor.

Selain intervensi di pasar valuta asing, BI juga mempercepat upaya dalam memperdalam pasar uang rupiah dan pasar valuta asing, melalui optimisasi SRBI dan penerbitan instrumen-instrumen lainnya untuk meningkatkan mekanisme pasar.