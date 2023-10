Big Sale 11.11 Bersama JKT48, Shopee Dorong Transformasi Bisnis Lokal & UMKM

Jakarta, Beritasatu.com - Menuju akhir tahun, Shopee kembali mempersembahkan Shopee 11.11 Big Sale, festival belanja dengan promo terbesar yang diinisiasi untuk memberikan sorotan dan mendukung perkembangan bisnis lokal yang berlangsung sejak 15 Oktober - 11 November 2023. Kampanye ini telah mendorong lebih banyak konsumen, pelaku bisnis, serta masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan e-commerce.

Monica Vionna, Head of Marketing Growth Shopee Indonesia mengatakan, Kampanye 11.11 Big Sale kali ini merupakan momen yang sangat spesial di mana Shopee memperkuat komitmennya untuk memastikan bahwa manfaat e-commerce dapat dirasakan semua orang.

"Kami beruntung berada di garis depan dalam transformasi ini dan berharap dapat terus menciptakan peluang baru bagi para penjual. Melihat keberhasilan kampanye 10.10 kemarin di mana jumlah produk terjual dari brand lokal dan UMKM mengalami peningkatan lebih dari 9 kali lipat di puncak kampanye, 11.11 kali ini ditujukkan untuk menjadi festival belanja yang lebih besar dalam mendukung perkembangan bisnis brand lokal dan UMKM. Dengan berbagai program yang dihadirkan, kami ingin 11.11 mampu membawa semangat dan harapan bagi lebih banyak orang,” kata Monica.

Komitmen #ShopeeAdauntukUMKM, peluang berkembang bagi bisnis lokal

ADVERTISEMENT

Indonesia memiliki banyak para pelaku usaha lokal, baik brand lokal dan UMKM dengan kreativitas dan ragam produk yang memiliki ciri khas masing-masing. Sudah sepatutnya segala bentuk kreativitas diapresiasi, termasuk brand karya anak bangsa. Shopee percaya bahwa dalam membantu dan memberikan pembinaan kepada UMKM merupakan tugas bersama berbagai pihak.

BACA JUGA JKT48 Bintangi Iklan Terbaru Shopee 11.11 Big Sale

Sepanjang tahun ini Shopee telah menjalankan berbagai program dan inisiatif terbaru yang bertujuan untuk mendukung perkembangan bisnis para pelaku usaha lokal, baik yang sudah resmi menjadi penjual di Shopee maupun yang baru akan mendaftarkan bisnisnya secara online di Shopee.

"Melalui komitmen #ShopeeAdaUntukUMKM, kami menghadirkan serangkaian program, salah satunya yaitu Kampus UMKM Shopee & Kampus UMKM Shopee Ekspor yang hadir sebagai one-stop solution bagi UMKM untuk meningkatkan kualitas dan merambah pasar dunia. Selama program ini berjalan, tercatat peningkatan jumlah UMKM yang dilatih dalam 1 tahun terakhir sebanyak 2x lipat. Pada puncak kampanye 10.10 kemarin, Program Ekspor Shopee juga memberikan kesempatan bagi brand lokal dan UMKM untuk memperluas jangkauan produk mereka ke pasar luar negeri dan memberikan peningkatan transaksi ekspor hingga 3 kali lipat dibandingkan hari biasa," lanjut Monica.

Program dan fitur yang dihadirkan diharapkan dapat menjadi peluang bagi seluruh ekosistem Shopee untuk semakin berdaya. Tentunya kampanye 11.11 ini bisa terlaksana dengan dukungan dari mitra brand dan pelaku usaha lokal terpercaya yang menghadirkan ragam produk yang lengkap dan berkualitas.

Di keseruan acara ini turut hadir Lira Krisnalisa, Founder & Chief Creative Officer Jenna&Kaia yang turut menceritakan perjalanannya bersama Shopee.

“Sebagai modest brand yang mendukung kebebasan berekspresi untuk melengkapi kepribadian dan keunikan setiap individu, Jenna&Kaia telah menghadirkan berbagai koleksi untuk mendukung para perempuan Indonesia dalam mengeksplorasi gaya fesyen mereka agar lebih percaya diri. Produk yang kami hasilkan tentu berbeda, yang pastinya nyaman untuk digunakan di berbagai aktivitas. Tentunya, Shopee juga memiliki andil yang sangat besar dalam membantu kami menjangkau pangsa pasar yang lebih luas sehingga kami dapat mewujudkan komitmen untuk menyediakan pilihan produk fesyen berkualitas ke seluruh Indonesia. Maka itu, untuk turut memeriahkan kampanye 11.11 Big Sale, kami telah menyiapkan sejumlah kejutan menarik lewat penawaran dan promo spesial Magic Payday Up to 65 persen khusus tanggal 25 - 31 Oktober, dan Magic Price Up to 50 persen khusus di tanggal 8 - 13 November untuk pengguna Shopee,” jelas Lira.

Kemeriahan Shopee 11.11 Big Sale, kolaborasi spesial bersama JKT48

Berkomitmen untuk menjadi teman serta solusi untuk memenuhi kebutuhan, Shopee telah merangkai keseruan dan penawaran terbaik khususnya untuk produk fashion, kecantikan, dan elektronik selama kampanye 11.11 Big Sale berlangsung. Promo terbesar akhir tahun akan hadir untuk dinikmati pengguna seperti Gratis Ongkir Rp 0, Shopee Live Diskon Murah, dan Big Flash Sale.

JKT48 hadir sebagai narasumber inspiratif yang berbagi cerita seru transformasi diri mereka bersama Shopee 11.11 Big Sale.

Spesial di 11.11 Big Sale kali ini, Shopee berkolaborasi dengan JKT48 untuk ikut memeriahkan kampanye melalui iklan TV yang diwakili beberapa anggota JKT48 yaitu Zee JKT48, Freya JKT48, Gracia JKT48, dan Christy JKT48. Sebagai sosok anak muda Indonesia yang penuh talenta dan segudang prestasi, JKT48 merupakan figur yang tepat untuk Shopee rangkul agar dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat khususnya generasi muda untuk terus berkreasi untuk menggapai mimpi. Pada acara hari ini pun, JKT48 hadir sebagai narasumber inspiratif yang berbagi cerita seru transformasi diri mereka bersama Shopee 11.11 Big Sale.

BACA JUGA Tingkatkan Layanan, Ditjen Hubdat Gelar Rapat Kerja Teknis

“Tentunya JKT48 sangat senang dapat berkolaborasi dengan Shopee dalam kemeriahan kampanye 11.11 Big Sale tahun ini. Apalagi kehadiran Shopee yang terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan seluruh penggunanya. Melalui program dan fitur interaktif, pengalaman belanja online yang menyenangkan dan menguntungkan ini tentu sangat ditunggu-tunggu, khususnya oleh kami member JKT48. Pilihan produk yang lengkap baik fesyen, kecantikan dan promo terbaik yang dihadirkan jadi alasan utama buat pilih Shopee jadi platform belanja yang tepat. Tidak hanya itu, kami pun jadi bisa ikut mendukung bisnis brand lokal dan UMKM yang telah bergabung dengan Shopee agar semakin maju dan berdaya,” Member JKT48.

“Kami pun sangat antusias dapat bekerja sama dengan grup idola berisikan anak muda yang memiliki banyak prestasi yaitu JKT48 dalam kampanye spesial 11.11 Big Sale. Kami percaya melalui dukungan mereka akan menginspirasi dan membawa kegembiraan bagi pengguna Shopee di seluruh Indonesia untuk berani bermimpi dan mewujudkannya,” tutup Monica.