Ketegangan Timur Tengah Meningkat, Harga Minyak Mentah Dunia Naik

Jakarta, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia naik pada penutupan hari Kamis (19/10/2023). Pelaku pasar khawatir serangan militer Israel terhadap Palestina dapat menyebar menjadi konflik regional.

Harga minyak mentah Brent naik 1% ke US$ 92,38 per barel. West Texas Intermediate (WTI) naik 1,2% ke US$ 89,37 per barel.

Menteri Pertahan Yoav Gallant mengatakan serangan darat untk membinasakan Hamas akan segera dilakukan. Sementara itu, truk-truk bantuan kemanusiaan dari Mesir untuk warga Palestina masih belum bisa memasuki Jalur Gaza.

Di AS, Gubernur The Federal Reserve Jerome Powell mengatakan pihaknya berhati-hati dalam menaikka suku bunga ke depan, yang dapat memperlambat pemulihan ekonomi.

Menurut CME Group, peluang kenaikan suku bunga bulan November hanya 6%, tetapi ada peluang 39% kenaikan di bulan Desember.

AS mengeluarkan izin selama enam bulan yang mengizinkan transaksi di sektor energi untuk Venezuela. Pemerintah Venezuela telah mencapai kesepakatan dengan oposisi politik di sana untuk memastikan pemilihan 2024 yang adil.

Meskipun kesepakatan ini tidak diharapkan segera meningkatkan produksi minyak Venezuela, tetapi bisa mengembalikan beberapa perusahaan asing ke ladang minyaknya.

Arab Saudi telah mengatakan bahwa mereka akan menjaga pemotongan produksi sukarela mereka hingga akhir tahun. Jepang, pembeli minyak mentah terbesar keempat di dunia, mendorong Arab Saudi dan negara-negara produsen minyak lainnya untuk meningkatkan pasokan guna menjaga stabilitas pasar minyak global yang bisa terganggu oleh konflik tersebut.