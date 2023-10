Migas Diproyeksi Tetap Berkontribusi Besar dalam Ekonomi Global hingga 2050

Nusa Dua, Beritasatu.com – Minyak dan gas (migas) sebagai bentuk energi fosil diperkirakan akan tetap memiliki kontribusi signifikan dalam perekonomian global hingga tahun 2050, bahkan di masa transisi menuju energi beremisi rendah.

Noor Arifin Muhammad selaku direktur pembinaan usaha hulu migas Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), mengungkapkan bahwa energi fosil masih memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan energi nasional. "Meski upaya untuk mengembangkan energi berkelanjutan terus ditingkatkan, pemerintah menetapkan target produksi nasional sebanyak 1 juta barel minyak per hari (BOPD) dan 12 miliar standar kaki kubik gas per hari (BSCFD) pada tahun 2030," kata dalam International Association of Oil & Gas Producer (IOGP) Summit 2023 bertema “Explore the Potential" di Nusa Dua, Kamis (19/10/2023) dikutip Investor Daily.

BACA JUGA Perang Israel-Hamas Buat Industri Migas di Ujung Tanduk

Arifin menyatakan bahwa pemerintah juga bertanggung jawab untuk mengurangi emisi dari energi fosil ini. Sebagai langkah menuju hal tersebut, regulasi terkait penangkapan karbon (carbon capture utilization storage/carbon capture storage - CCUS/CCS) sedang disusun untuk meningkatkan daya tarik investasi. "Melalui kerja keras, kerja sama, komunikasi, dan keterbukaan antara pemangku kepentingan, tujuan ketahanan dan keberlanjutan energi nasional dapat tercapai," kata dia.

ADVERTISEMENT

Graham Henley selaku CEO International Association of Oil and Gas Producers (IOGP), menyampaikan bahwa tujuan IOGP adalah menyatukan industri hulu migas secara global dan mengembangkan praktik terbaik dalam menghadapi tantangan kritis dalam industri ini. "Melalui IOGP Summit 2023 dengan tema "Explore the Potential," organisasi ini berupaya memposisikan IOGP di Asia Pasifik sebagai mitra bagi industri dalam mengatasi isu-isu penting terkait transisi energi, terutama terkait ketersediaan energi," kata dia.

Dalam kesempatan yang sama Awang Lazuardi selaku direktur pengembangan dan produksi PT Pertamina Hulu Energi (PHE), menekankan bahwa industri hulu migas saat ini dihadapkan pada trilema energi, yaitu menjaga keseimbangan antara ketahanan energi, keterjangkauan, dan keberlanjutan. Dia menekankan pentingnya strategi kolaboratif dalam perjalanan menuju transisi energi di Asia Pasifik.

BACA JUGA SKK Migas: Cadangan Gas di Kaltim Jadi Salah Satu yang Terbesar di Dunia

IOGP Summit 2023 merupakan acara penting yang menandai pertemuan IOGP secara offline setelah pandemi. Dalam acara ini, berbagai narasumber dari kalangan akademisi, pemerintah, pakar, anggota IOGP, serta mitra, seperti Badan Informasi Geospasial (BIG) Indonesia, Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut (Pushidrosal), dan Departemen Geomatika dari anggota IOGP di Asia Pasifik, turut berpartisipasi untuk menggali peran penting geomatika dalam mendukung operasional di lingkungan yang menantang, seperti laut dalam, daerah terpencil, dan lapangan mature. Hal ini dilakukan untuk memastikan keberlanjutan pasokan energi, yang tetap menjadi fokus utama dalam industri ini.