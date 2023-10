Tembus Rp 15.800, Rupiah Jatuh ke Level Terendah Sejak 2020

Jakarta, Beritasatu.com - Kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terdepresiasi menembus kisaran Rp 15.832 pada awal perdagangan hari ini, Jumat (20/10/2023).

Menurut data Refinitiv, pada pukul 09.30 WIB, kurs rupiah melemah 22 poin 0,14% ke Rp 15.832 dibandingkan perdagangan sebelumnya Rp 15.810. Transaksi rupiah hari ini berkisar antara Rp 15.830-Rp 15.848 per dolar AS.

Nilai tukar rupiah berada di level terendah sejak periode pandemi Covid-19 ketika rupiah menembus level Rp 16.100 pada April 2020.

Untuk menstabilkan nilai tukar rupiah, Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI), 18-19 Oktober 2023, memutuskan menaikkan suku bunga acuan, BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR), sebesar 25 basis points (bps) menjadi 6%, suku bunga deposit facility sebesar 25 bps menjadi 5,25%, dan suku bunga lending facility sebesar 25 bps menjadi 6,75%.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, penaikan BI7DRR dilakukan untuk memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak meningkatnya ketidakpastian global, serta sebagai langkah pre-emptive dan forward looking untuk memitigasi dampaknya terhadap inflasi barang impor (imported inflation). Dengan begini, inflasi ditargetkan tetap terkendali dalam sasaran 3% plus minus 1% pada 2023 dan 2,5% plus minus 1% pada 2024.

Perry menegaskan, kuatnya dolar AS menyebabkan tekanan pelemahan berbagai mata uang negara lain, termasuk rupiah. Dibandingkan akhir tahun 2022, indeks nilai tukar dolar AS terhadap mata uang utama (DXY) pada 18 Oktober 2023 berada di level tinggi, 106,21 atau menguat 2,6% secara year to date (ytd).