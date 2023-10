9 Tahun Pemerintahan Jokowi, Ini Pekerjaan Rumah untuk Pemimpin Berikutnya

Jakarta, Beritasatu.com - Dalam dua periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berlangsung selama 9 tahun hingga Jumat (20/10/2023), terdapat beberapa aspek yang masih menjadi tantangan dan memerlukan perbaikan dari pemimpin berikutnya.

BACA JUGA Capaian 9 Tahun Pemerintahan Jokowi, Jalan Tol Tambah 4 Kali Lipat

Menurut Ekonom dan Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda, pertama, biaya investasi yang semakin tinggi. Hal ini tercermin dari tingginya incremental capital to output ratio (ICOR) Indonesia, yang mencapai lebih dari 6,5 dan mendekati 7. "Hal ini menunjukkan bahwa investasi semakin tidak efisien," kata kepada Investor Daily, Kamis (19/10/2023).

Kedua, terjadi deindustrialisasi dini yang tercermin dari pangsa industri terhadap produk domestik bruto (PDB) semakin menurun, hanya sekitar 18%. Dampaknya, penyerapan tenaga kerja terbatas.

ADVERTISEMENT

Ketiga, sistem perpajakan masih mengandalkan pendapatan dari sektor industri dan jasa keuangan. Sedangkan sektor pertambangan belum optimal. Hal ini menandakan perlunya perbaikan dalam pengelolaan perpajakan.

Meskipun tingkat kemiskinan telah turun pada masa pemerintahan sebelumnya, Nailul Huda mencatat bahwa masih ada ketidaktepatan dalam penyaluran bantuan sosial, yang mengakibatkan bantuan tidak optimal. Banyak tenaga kerja yang masih bekerja di sektor informal, seperti ojek online dan penjualan daring.

BACA JUGA Sisa 1 Tahun Pemerintahan Jokowi, Koalisi Parpol Tak Boleh Pengaruhi Kinerja Ekonomi

Untuk itu, Nailul Huda menekankan pentingnya bagi pemerintahan mendatang untuk mempertimbangkan tiga hal. Pertama, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus memprioritaskan program-program yang tepat sasaran dan memberikan dampak signifikan.

Kedua, arah kebijakan ekonomi perlu diarahkan pada pertumbuhan ekonomi berkualitas. Salah satunya dengan meningkatkan kinerja sektor industri manufaktur untuk menyerap lebih banyak tenaga kerja dan mengurangi tingkat pengangguran serta kemiskinan.

Ketiga, kebijakan perpajakan harus bersifat progresif namun tetap merangsang pertumbuhan sektor ekonomi secara keseluruhan.