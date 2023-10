Kripto Melonjak, Bitcoin Tembus US$ 29.000

Jakarta, Beritasatu.com - Pasar kripto mengalami lonjakan dalam 24 jam terakhir, dengan Bitcoin, Ethereum, dan Binance semuanya menguat secara signifikan. Bahkan, harga Bitcoin mencapai level US$ 29.000.

Menurut data dari Coinmarketcap pada Sabtu pagi (21/10/2023) pukul 06.45 WIB, kapitalisasi pasar kripto global meningkat 2,62% menjadi US$ 1,12 triliun dalam 24 jam. Bitcoin (BTC), kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar, melonjak sebesar 3,49% dalam 24 jam terakhir. Saat ini, harga Bitcoin mencapai US$ 29.690,85 per koin atau sekitar Rp 471,45 juta (dengan kurs Rp 15.878).

Ethereum (ETH) juga mengalami kenaikan sebesar 2,37% dalam 24 jam, sehingga harga ETH mencapai US$ 1.604,68 per koin. Sementara itu, Binance (BNB) juga menguat 0,76% dalam sehari terakhir, menjadikan harga BNB saat ini mencapai US$ 212,48 per koin.

Trader Tokocrypto Fyqieh Fachrur menjelaskan bahwa Bitcoin tetap kuat meskipun pasar saham AS mengalami penurunan dan imbal hasil obligasi Treasury AS 10 tahun meningkat. Hal ini terkait dengan sentimen positif yang muncul dari fakta bahwa Tesla masih memiliki sekitar 9.720 Bitcoin (BTC) senilai sekitar US$ 275 juta atau Rp 4,3 triliun dalam portofolionya.

"Fakta bahwa Tesla belum menjual aset Bitcoinnya memiliki dampak positif pada pandangan pelaku pasar yang masih percaya pada Bitcoin dalam jangka panjang," ujar Fyqieh pada Jumat (20/10/2023).

Fyqieh juga menyebut bahwa kabar tentang Securities and Exchange Commission (SEC) yang mencabut gugatan terhadap eksekutif Ripple, Brad Garlinghouse, dan Chris Larsen, telah mengangkat harga XRP. Hal ini terutama disebabkan oleh fakta bahwa XRP sekarang tidak lagi memiliki masalah hukum yang harus dihadapi, terutama di Amerika Serikat.

Kenaikan harga Bitcoin yang lebih tinggi pada hari Jumat (20/10) juga dipicu oleh komentar dari Ketua SEC, Gary Gensler. Gensler menyatakan bahwa saat ini Komisi SEC sedang meninjau delapan hingga 10 permohonan dari perusahaan yang ingin meluncurkan Exchange-Traded Fund (ETF) Bitcoin spot.

Fyqieh mengungkapkan bahwa rumor tentang persetujuan ETF Bitcoin masih menjadi faktor penting yang mendukung keyakinan pelaku pasar terhadap pasar kripto dan Bitcoin. Banyak berita terkait persetujuan ETF dan prediksi harga Bitcoin jika hal tersebut disetujui. Prediksi harga ini juga mendorong akumulasi Bitcoin, sehingga tren kenaikan tetap stabil hingga menjelang akhir pekan.