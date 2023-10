Hallowen Effect Bakal Dirasakan Pasar Saham Indonesia?

Jakarta, Beritasatu.com - Hari Halloween yang dirayakan setiap 31 Oktober sangat populer di Amerika Serikat (AS). Pada bulan Oktober, mayoritas saham di bursa saham AS biasanya mengalami koreksi harga, yang dikenal dengan Halloween effect. Ketika pasar saham AS mengalami penurunan, investor berpengalaman biasanya mencari peluang investasi di pasar-pasar emerging, termasuk Indonesia. Namun, bagaimana pengaruh Halloween effect terhadap pasar saham Indonesia?

BACA JUGA Mayoritas Sektor Saham Merah, IHSG pada Perdagangan 19 Oktober 2023 Turun 81 Poin

CEO Sucor Sekuritas, Bernadus Wijaya, menjelaskan, mendekati Halloween adalah saat yang tepat untuk memasuki pasar saham. Halloween strategy adalah pendekatan investasi saham menjelang perayaan Halloween, dengan asumsi bahwa saham Indonesia akan tampil baik menjelang 31 Oktober. "Kita dapat membeli saham pada bulan November, mempertahankannya selama musim dingin, dan menjualnya pada bulan April tahun depan," ujar Bernadus dalam acara Halloween strategy di Jakarta dikutip dalam keterangan tertulis diterima redaksi, Minggu (22/10/2023).

Ahmad Mikail selaku ekonom Sucor Sekuritas, memprediksi perlambatan pertumbuhan ekonomi Amerika pada kuartal IV dan tahun 2023. Dalam 6 bulan mendatang, ia menilai ekonomi AS akan mengalami kontraksi karena tingginya suku bunga dan penurunan data-data penting. Selain itu, kenaikan upah minimum lebih rendah dibandingkan inflasi. "Berdasarkan kondisi ini, kami memprediksikan bahwa bank sentral AS, the Fed, tidak akan menurunkan suku bunga pada bulan November," katanya.

ADVERTISEMENT

Sementara itu, Bank Indonesia (BI) kemungkinan akan memangkas suku bunga ke depannya. Jika harga minyak tetap berada di kisaran US$ 86-US$ 89 per barel, inflasi AS bisa mencapai -1% hingga 0,1% secara tahunan. "Suku bunga the Fed pada kuartal I diperkirakan akan dipangkas," tambahnya.

Menurut Mikail, pemangkasan suku bunga the Fed ini akan memperkuat rupiah, dari Rp 15.600 per dolar AS menjadi Rp 15.000 per dolar AS. "Apabila melihat situasi ini, indeks harga saham gabungan (IHSG) dapat melonjak ke kisaran level 7.000 hingga 7.300. Jika itu terjadi, maka akan terjadi kenaikan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada bulan Desember dan Januari," jelasnya.

Selain membahas Halloween strategy, acara tersebut juga menjadi tempat peluncuran buku The Art of Investhink dan dihadiri pemenang kompetisi perdagangan saham Stock Wars. Buku ini berisi kisah perjalanan 21 influencer saham di dunia pasar modal, termasuk Michael Yeoh, Om Ben, Ellen May, Gema Goeyardi, dan Jessica Wijaya.