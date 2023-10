Bisakah Harga Bitcoin Tembus US$ 45.000 pada Akhir Tahun 2023?

New York, Beritasatu.com - Pasar mata uang kripto, seperti Bitcoin (BTC) sebagai aset kripto dengan kapitalisasi terbesar telah menarik perhatian besar bagi investor maupun analis setelah rumor palsu tentang persetujuan exchange trade fund (ETF) Bitcoin di Amerika Seriat (AS). Apakah harga Bitcoin bisa menembus US$ 45.000 di akhir tahun 2023?

Dikutip dari Finbold, Senin (23/10/2023), setelah informasi palsu dilaporkan, Bitcoin mengalami lonjakan harga signifikan di berbagai platform perdagangan. Di pasar Binance BTC/USDT, yang merupakan 8% dari volume perdagangan 24 jam Bitcoin, harga Bitcoin dibuka pada pada US$ 27.883. Dalam dalam waktu 30 menit, dengan cepat naik ke US$ 30.000, atau melonjak 7%. Setelah lonjakan ini, harga Bitcoin berfluktuasi di sekitar US$ 30.000.

Apakah tren bullish akan berlanjut?

Analis memperkirakan ada momentum pertumbuhan pada BTC. Prediksi analis menunjukkan potensi Bitcoin ke tingkat US$ 31.500 dan US$ 35.000 dalam waktu dekat.

Pasar sedang mengalami tren kenaikan kuat, yang menarik perhatian investor mata uang kripto. Lonjakan harga BTC ini terjadi untuk mengantisipasi persetujuan usulan ETF Bitcoin oleh Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (US Securities and Exchange Commission/SEC)

Mengacu grafik analisis teknikal, harga BTC sedang dalam tren penguuatan sehingga menambah sentimen positif di pasar. Untuk mencapai kenaikan, kemungkinan terdapat beberapa fluktuasi dalam jangka pendek.

Level penting yang harus diperhatikan dalam beberapa hari mendatang adalah resistance di US$ 30.000 dan potensi menembus di US$ 31.000. Level ini penting bagi trader dan investor karena dapat menunjukkan kekuatan pergerakan positif saat ini. Jika berhasil tembus US$ 31.000, berpotensi membuka pintu menuju target harga lebih tinggi.

Prediksi harga Bitcoin CoinCodex saat ini menunjukkan bahwa harga Bitcoin diperkirakan akan meningkat 22,44% mencapai US$ 36.753 pada 27 Oktober 2023. Saat ini Senein pagi WIB, harga Bitcoin di level US$ 29.990,14 per koin atau setara Rp juta 476,09.

Berdasarkan perkiraan Bitcoin CoinCodex, tampaknya saat ini merupakan momentum tepat mempertimbangkan membeli Bitcoin. Namun, penting untuk diingat bahwa pasar mata uang kripto bisa sangat fluktuatif.