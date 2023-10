Penetapan Capres dan Cawapres Akan Dukung Kenaikan IHSG Pekan Ini

Jakarta, Beritasatu.com – Penetapan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) untuk Pilpres 2024 diharapkan akan memberikan dorongan positif pada indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam minggu ini. Keputusan ini dianggap memberikan kepastian bagi pelaku pasar.

Pada pekan sebelumnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) memilih Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai pasangan capres dan cawapres, menyusul pengajuan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem). Sementara itu, pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka juga akan segera mendaftar sebagai calon presiden dan calon wakil presiden untuk Pilpres 2024.

Di luar negeri, pasar saham akan terpengaruh oleh berbagai sentimen global, terutama akibat konflik di Timur Tengah yang semakin memanas dan adanya indikasi kebijakan hawkish dari the Fed.

Menurut Hans Kwee, praktisi pasar modal dan co-founder PasarDana, pernyataan Chairman The Fed Jerome Powell dianggap lebih hati-hati di tengah potensi kenaikan suku bunga acuan Amerika Serikat (AS). "Kenaikan yield obligasi AS dan konflik geopolitik di Timur Tengah memberikan tekanan pada aset berisiko, termasuk saham," kata dia dikutip Investor Daily, Senin (23/10/2023).

Hans menambahkan bahwa data pasar tenaga kerja dan ekonomi AS yang lebih baik dari perkiraan membuat the Fed mungkin mempertahankan suku bunga tinggi dalam jangka waktu yang lebih lama. "Pasar saat ini tengah menantikan pidato dari the Fed," kata dia.

Sementara itu, minyak dan emas menguat di tengah konflik Israel dan Hamas. AS juga terlihat berupaya menurunkan harga minyak melalui upaya penarikan persediaan dalam jumlah besar.

Di dalam negeri, Hans menyebutkan bahwa Bank Indonesia telah mengejutkan pasar dengan menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin (bps) untuk mendukung rupiah yang melemah terhadap dolar AS. Selain itu, pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden yang berlangsung pada 19-25 Oktober 2023 diperkirakan akan memberikan kepastian di pasar dan berdampak positif bagi IHSG.

Hans menyatakan bahwa IHSG memiliki peluang untuk menguat dan mengalami konsolidasi dengan level support di antara 6.803 hingga 6.757, serta resistance di antara 6.874 hingga 6.986.

Namun, analis MNC Sekuritas, Herditya Wicaksana, memprediksi bahwa IHSG berpotensi mengalami koreksi minggu ini akibat tekanan sentimen negatif dari pasar global. Koreksi IHSG sebanyak 77 poin atau 1,11% pada minggu sebelumnya, yang menempatkan IHSG pada posisi 6.849, berpotensi berlanjut pada pekan ini.

Herditya Wicaksana menyebutkan bahwa IHSG masih rentan untuk mengalami koreksi lebih lanjut, dengan level support di 6.798 dan resistance di 6.878.

Didit, yang merupakan sapaan akrab Herditya, menilai bahwa laju IHSG sepanjang pekan ini akan dipengaruhi oleh sentimen negatif dari pasar global. Geopolitik di Timur Tengah yang terus memanas, ditambah dengan kondisi ekonomi AS tetap menjadi perhatian investor setelah adanya sinyal hawkish dari the Fed, serta ekonomi Tiongkok yang cenderung stagnan. "Ini akan memengaruhi pergerakan IHSG," kata dia.

Dalam kondisi pasar yang kurang kondusif, Didit menyarankan beberapa saham yang layak dicermati, antara lain saham PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) yang berpotensi mengalami kenaikan dengan target harga Rp 1.425-1.500, diikuti oleh PT Petrosea Tbk (PTRO) dengan target harga Rp 3.750-4.030, dan PT Wismilak Inti Makmur Tbk (WIIM) dengan target harga Rp 3.500-3.600.