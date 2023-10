S&P Jatuh, Dow Jones Turun 366 Poin Terseret Saham JPMorgan

New York, Beritasatu.com - Bursa saham AS Wall Street bervariasi pada Jumat (27/10/2023) di tengah kekhawatiran resesi meski ekonomi AS pada kuartal III 2023 tumbuh 4,9%. Sementara S&P 500 jatuh dan Dow Jones melemah atau dilanda aksi jual terseret saham JPMorgan.

30 saham unggulan Dow Jones turun 366,71 poin atau 1,12% menjadi 32,417, S&P 500 melemah 0,48% menjadi 4.117 atau 10,3% lebih rendah dari posisi tertinggi tahun ini yang dicapai 31 Juli. Sementara Komposit Nasdaq naik 0,38% menjadi 12.643 berkat saham Amazon.

Dow Jones tertekan penurunan JPMorgan Chase setelah CEO Jamie Dimon berencana menjual 1 juta saham pada tahun depan .

Adapun saham Amazon naik lebih 6% setelah pendapatan dan laba kuartal III 2023 raksasa e-commerce itu melampaui ekspektasi analis. Saham teknologi, seperti Microsoft mengikuti kenaiakn saham Amazon.

Sepanjang pekan ini, Dow Jones dan S&P 500 masing-masing turun 2,1% dan 2,5%. Sementara Nasdaq jatuh 2,6% terseret penurunan tajam Meta dan perusahaan induk Google, Alphabet.

“Prospek ekonomi AS masih goyah. Meskipun PDB kuartal ketiga luar biasa tinggi, saya rasa semua orang masih memperkirakan perekonomian AS akan melambat. Pertanyaannya adalah seberapa besar akan melambat dan seberapa cepat akan pulih,” kata Kepala Strategi Pasar AS di Morningstar, Dave Sekera dikutip CNBC International.

Pendapatan perusahaan yang tidak sesuai ekspektasi telah menekan bursa saham AS minggu ini. Ford turun 14% minggu ini setelah kinerja perusahaan tersebut meleset dari ekspektasi.

Saham Chevron turun 13% minggu ini, setelah raksasa energi itu melaporkan pendapatannya.

Para investor juga mempertimbangkan rilis inflasi terbaru setelah data pengeluaran konsumsi pribadi (personal consumption expenditures/PCE) September dirilis menjelang pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) minggu depan.

PCE inti meningkat 0,3% pada September dan 3,7% secara tahunan, sesuai perkiraan ekonom yang disurvei Dow Jones. Namun belanja konsumen meningkat 0,7%, melampaui perkiraan 0,5%. PCE adalah alat pengukur inflasi pilihan Federal Reserve (the Fed).