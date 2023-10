Harga Emas Menguat karena Risiko Timur Tengah, Investor Fokus pada Pertemuan Fed

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas menguat pada Jumat (27/10/2023) dan mencatat kenaikan mingguan ketiga berturut-turut karena risiko ketegangan di Timur Tengah. Di sisi lain, investor juga menunggu pertemuan Federal Reserve AS (the Fed) yang dijadwalkan minggu depan.

Harga emas di pasar spot naik 0,5% menjadi US$ 1.993 per ons dan menguat 0,7% sepanjang minggu ini. Sementara emas berjangka AS ditutup menguat 0,1% pada US$ 1.998.

"Emas mempertahankan kenaikannya baru-baru ini karena pasar masih khawatir terhadap konflik Timur Tengah," kata analis logam independen yang berbasis di New York, Tai Wong dikutip CNBC International.

Pasukan Israel semalam melancarkan serangan darat terbesar di Gaza dalam perang 20 hari dengan Hamas. Sementara negara-negara Arab mengutuk aksi pemboman tersebut.

Emas batangan yang merupakan safe haven telah naik sekitar 8% atau US$ 140, sejak dimulainya perang pada 7 Oktober.

“Jika konflik meningkat, prospek permintaan emas akan meningkan. Investor emas juga akan mengamati prospek imbal hasil Treasury AS,” kata analis komoditas di TD Securities, Daniel Ghali.

Investor juga menunggu Pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) yang dijadwalkan pada 31 Oktober-1 November. Peluang the Fed mempertahankan suku bunga tidak berubah sebesar 98%.

Sementara data menunjukkan belanja konsumen AS September meningkat lebih tinggi dari perkiraan.

Di pasar fisik, pembelian emas pada festival di India meningkat pada minggu ini, meskipun lebih lambat dibandingkan tahun lalu.

Adapun harga perak di pasar spot naik 0,1% menjadi US$ 22,86 dan paladium turun 1,3% menjadi US$ 1.118.