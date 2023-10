Harga Minyak Naik di Tengah Kekhawatiran Konflik Timur Tengah Meluas

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak naik sekitar 3% ke level tertinggi 1 minggu pada Jumat (27/10/2023) di tengah kekhawatiran ketegangan Israel dan Hamas di Gaza dapat menjadi konflik yang meluas di Timur Tengah sehingga mengganggu pasokan minyak mentah global.

Harga minyak brent berjangka naik US$ 2,25 atau 2,6% menjadi US$ 90,18 per barel dan minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) acuan AS naik US$ 2,14 atau 2,6% menjadi US$ 85,35.

Sepanjang minggu ini, Brent turun sekitar 2% dan WTI melemah sekitar 3%.

Di awal sesi, harga minyak melonjak lebih US$ 2 per barel setelah militer AS menyerang fasilitas Iran di Suriah. Harga sempat berubah menjadi negatif karena pasar merespons pembicaraan mediasi kelompok militan Hamas dan Israel yang dipimpin Qatar dengan berkoordinasi bersama AS.

“Harga minyak bergantung pada berita berikutnya, itulah yang kita lihat hari ini dengan perubahan harga,” kata analis di Price Futures Group, Phil Flynn dikutip CNBC International.

Amerika dan negara-negara Arab telah mendesak Israel untuk menunda rencana invasi darat yang akan melipatgandakan korban sipil dan memicu konflik lebih luas.

Perkembangan di Timur Tengah sejauh ini tidak berdampak langsung terhadap pasokan minyak, tetapi dikhawatirkan akan menganggu ekspor produsen minyak mentah utama dan Iran, serta negara-negara lain yang mendukung Hamas.

Analis Goldman Sachs mempertahankan proyeksi harga minyak mentah Brent pada kuartal pertama 2024 sebesar US$ 95 per barel. Namun, penurunan ekspor minyak Iran dapat memicu kenaikan harga sebesar 5%.