OJK Minta Masyarakat Bijak Manfaatkan Layanan Paylater

Surabaya, Beritasatu.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyoroti kehadiran layanan pinjaman paylater yang kini juga diperkenalkan oleh perusahaan pembiayaan kepada masyarakat umum. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya di OJK, Agusman menyebut layanan paylater sedang tren saat ini.

Agusman mengatakan industri pembiayaan di Indonesia telah tumbuh sebesar 12,53% year on year (yoy) hingga Agustus 2023, dengan total penyaluran pembiayaan mencapai Rp 815,51 triliun.

"Salah satu tren yang sedang populer saat ini adalah BNPL atau buy now pay later, yang pertama kali diperkenalkan oleh peer to peer (P2P) lending. Namun, sekarang telah berkembang di sektor perusahaan pembiayaan dan perbankan," ujar Agusman saat menjadi pembira dalam program "OJK Mengajar" dengan tema "Pembiayaan di Era Digital" di Universitas Airlangga (Unair), Jawa Timur, pada Jumat (27/10/2023).

Agusman menjelaskan bahwa layanan pinjaman paylater bukanlah produk, tetapi lebih kepada strategi pemasaran. Perusahaan-perusahaan berbasis digital menggunakan istilah ini untuk merujuk kepada transaksi pembiayaan yang dilakukan melalui platform e-commerce.

Layanan ini, tambahnya, memberikan kemudahan dan kecepatan dalam bertransaksi yang dapat dilakukan langsung melalui perangkat gawai. Meskipun memudahkan, penting untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa agar menggunakan layanan ini dengan bijak, sehingga tidak terjerumus dalam utang yang dapat mencatatkan catatan buruk di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK.

"Apabila kita membayar dengan tepat waktu, maka tidak akan ada catatan di SLIK. Namun, jika pembayaran tidak dilakukan dengan baik, maka akan tercatat sebagai pelanggaran. Di masa depan, jika adik-adik mahasiswa ingin mengajukan kredit di tempat lain, catatan buruk ini dapat menghambat," pesan Agusman.