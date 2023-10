Selain Cabai Rawit, Harga Bahan Pangan Ini Juga Ikut Naik

Jakarta, Beritasatu.com - Musim kemarau yang panjang menyebabkan banyak petani gagal panen. Kondisi ini membuat harga bahan pangan di pasar tradisional melonjak. Tidak hanya cabai rawit, harga sejumlah sayur-mayur juga terpantau naik.

Salah satu pedagang di Pasar Tebet Timur, Jakarta Selatan bernama Siti Sulasmi mengungkapkan, harga cabai rawit pada Sabtu (28/10/2023) sudah menembus angka Rp 100.000 per kilogram. Padahal sehari sebelumnya masih Rp 80.000 per kilogram.

Selain cabai rawit, harga sayur-mayur juga merangkak naik, mulai dari labu siam, buncis, hingga kacang panjang.

"Yang mahal buncis dan kacang panjang. Buncis itu kemaren masih Rp 35.000 per kilogram, sekarang sudah Rp 40.000 per kilogram. Labu siam yang biasanya Rp 3.000 per buah, sekarang jadi Rp 7.000," tutur Siti Sulasmi kepada Beritasatu.com di Pasar Tebet Timur, Sabtu (28/10/2023).

Selain itu, cabai merah keriting juga mengalami kenaikan menjadi Rp 80.000 per kilogram. Padahal sebelumnya sempat dihargai Rp 25.000 sampai Rp 30.000. Begitu juga dengan dengan cabai merah besar.

"Cabai merah besar biasanya dijual Rp 40.000 sampai Rp 50.000, belakangan ini Rp 60.000 sampai Rp 70.000," ungkap Siti.

Untuk harga bahan pangan lainnya cenderung stabil, misalnya bawang merah, bawang putih, dan juga minyak goreng. Sedikit penurunan juga terjadi pada beberapa komoditas seperti tomat dan kentang.

"Kalau tomat sekarang Rp 12.000 per kilogram, kemarin Rp 15.000. Kentang juga turun jadi Rp 18.000 dari semula Rp 20.000 per kilogram," ungkap Siti.