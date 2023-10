Ini 3 Aset Kripto di Bawah US$ 1 yang Layak Dibeli untuk Pekan Depan

New York, Beritasatu.com - Pasar mata uang kripto adalah dunia yang penuh peluang dan tantangan. Meski pusat perhatian sering tertuju pada mata uang kripto terkemuka, seperti Bitcoin (BTC) dan Ethereum (ETH), masih banyak aset kripto diperdagangkan di bawah US$ 1 yang berpotensi melonjak.

Dikutip dari Finbold, Sabtu (28/10/2023), meski valuasinya sederhana, altcoin yang kurang dikenal ini berpotensi tumbuh kuat. Namun, perlu disadari investasi pada kripto jenis ini memiliki risiko tinggi. Bagi investor yang cenderung berani menganbil risiko, bisa mengalokasikan investasinya sekitar 10% hingga 20% ke dalam altcoin ini.

Berikut tiga aset kripto di bawah US$ 1 yang layak dikoleksi pada pekan depan:

1. Immutable X (IMX)

Immutable X (IMX) adalah perusahaan teknologi blockchain dengan fokus membentuk masa depan Web3 gaming. Perusahaan ini cepat berkembang menjadi pemain utama gim blockchain serta mengembangkan ekosistem 20 gim, termasuk judul-judul terkenal, seperti Gods Unchained, Ember Sword, dan Guild of Guardians. IMX memberi peluang investasi berisiko menengah hingga tinggi, dengan harga saat ini US$ 0,65.

ADVERTISEMENT

Token Immutable X diperkenalkan pada 2021, mencapai nilai puncak US$ 9. Mengingat kegunaannya saat ini dan kemajuan yang dibuat tim sejak peluncurannya, potensi kenaikan mencapai US$ 5 saat pasar bullish menawarkan return on investment (ROI) melebihi 900%.

Terlepas dari risikonya, IMX tetap menjadi pilihan utama bagi investor mata uang kripto yang ingin mengambil posisi buy sebelum pasar bullish.

2. Arbitrum (ARB)

Pada 2023, komunitas mata uang kripto diramaikan dengan kegembiraan seputar peluncuran token Arbitrum (ARB), sebuah acara yang sangat dinantikan oleh para penggemar kripto. Peluncuran token ini tidak mengecewakan, karena disertai penawaran peserta untuk mendapatkan hingga 12.000 token, setara dengan US$ 10.000.

Koin ARB menunjukkan pertumbuhan kuat di pasar kripto sekaligus menjadi 100 proyek kripto teratas tak lama setelah peluncurannya. Menurut sejumlah laporan, paus Ethereum membuang investasi miliaran dolar pada token ARB setelah peluncuran sehingga mendorong harga.

Harga ABR naik ke level tertinggi sepanjang masa (all time high/ATH) mencapai US$ 11.80 pada Maret 2023. Namun, sejak itu Arbitrum Coin menunjukkan kinerja bearish atau melemah.

Daya tarik Arbitrum terletak pada posisinya sebagai rantai mesin virtual Ethereum (Ethereum virtual machine/EVM) lapisan 2 (L2). Tujuan Arbitrum adalah untuk meningkatkan kecepatan, skalabilitas, dan efisiensi biaya dari solusi blockchain Ethereum.

BACA JUGA Harga Bitcoin Mengatrol Uang Kripto Ethereum dan XRP

3. XRP

XRP berada di peringkat kelima berdasarkan kapitalisasi pasar dan saat ini dibanderol US$ 0,54. XRP menjadi pemain utama di pasar mata uang kripto selama lebih 1 dekade. Dibuat oleh Ripple Labs, sistem ini bertujuan merevolusi pengiriman uang global dan memberikan alternatif yang efisien terhadap sistem Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT), yang menawarkan transaksi internasional lebih cepat dan hemat biaya.

Pada saat aset kripto volatilitas, XRP menunjukkan ketahanan dan memberikan keuntungan signifikan bagi investor. Selama 12 bulan terakhir, token telah mengalami lonjakan sebesar 24%.

XRP pernah melonjak signifikan pada 2018 dengan produk xRapid Ripple, tetapi kemudian mengalami penurunan signifikan. Pada 2021, XRP memberikan keuntungan besar, diikuti penurunan yang stabil. Perselisihan hukum dengan Komisi Bursa dan Sekuritas AS (SEC) juga telah memengaruhi harga XRP.