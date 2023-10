Mendag Jajaki Penghapusan Tarif Impor Produk Olahan Ikan Indonesia di Jepang

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan membahas peluang akses produk olahan ikan Indonesia ke pasar Jepang yang menguntungkan kedua negara saat bertemu dengan Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri (METI) Jepang, Nishimura Yasutoshi di Osaka, Jepang pada Sabtu (28/10/2023).

Mendag mengungkapkan bahwa dengan pemberian akses pasar oleh Jepang, produk olahan ikan Indonesia akan menjadi lebih kompetitif, dan pada saat yang sama, investasi Jepang di sektor perikanan di Indonesia dapat difasilitasi.

Dalam pertemuan tersebut, kedua negara sepakat untuk lebih memperkuat berbagai bentuk kerja sama dan upaya untuk meningkatkan perdagangan dan kerjasama ekonomi, termasuk percepatan penyelesaian Protokol Perubahan Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA).

Mendag dan Nishimura juga setuju untuk lebih mengintensifkan kerja sama perdagangan dan ekonomi di berbagai forum, baik dalam kerangka bilateral, regional, maupun multilateral. Mendag optimistis bahwa Protokol Perubahan IJEPA dapat ditandatangani pada bulan Desember 2023 mendatang.

"Kami optimistis bahwa Protokol Perubahan IJEPA dapat ditandatangani pada KTT Peringatan 50 Tahun ASEAN-Jepang di Tokyo, yang akan berlangsung pada tanggal 16-17 Desember 2023," kata Zulkifli.

Mendag juga menyatakan keyakinannya bahwa perdagangan bilateral antara Indonesia dan Jepang dapat terus ditingkatkan. Ini didasarkan pada kenyataan bahwa kedua negara telah memiliki perjanjian kerja sama ekonomi, baik dalam bentuk perjanjian perdagangan bilateral seperti Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA), maupun dalam bentuk perjanjian perdagangan regional seperti Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dan ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership Agreement (AJCEP).

Pada tahun 2022, total perdagangan antara Indonesia dan Jepang mencapai US$ 42,03 miliar. Dari total nilai perdagangan tersebut, ekspor Indonesia ke Jepang mencapai US$ 24,85 miliar, sedangkan impor Indonesia dari Jepang sebesar US$ 17,18 miliar. Dengan demikian, Indonesia memiliki surplus perdagangan sebesar US$ 7,68 miliar dalam perdagangan dengan Jepang.