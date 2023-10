Pesawat Kepresidenan Air Force One Terbaru Membuat Boeing Rugi Rp 32 Triliun

Washington, Beritasatu.com - Proyek pesawat kepresidenan Amerika Serikat (AS) terbaru, modifikasi dua Boeing 747-8i Air Force One (disebut VC-25B) mengakibatkan kerugian Boeing mencapai US$ 2 miliar atau sekitar Rp 31,8 triliiun.

Bertanggung jawab menyelesaikan proyek Angkatan Udara Amerika Serikat (United States Air Force/USAF), Boeing baru-baru ini melaporkan kerugian pada kontrak tersebut. Kerugian mencapai US$ 1 miliar pada setiap pesawat

BACA JUGA Sempat Jatuh Digunakan Lion Air, Ini Rute Internasional Terpanjang Boeing 737 MAX

Seperti dilansir dari CNN, Boeing membukukan kerugian sehubungan pekerjaan menyediakan pesawat andalan masa depan presiden AS. Produsen pesawat AS tersebut melaporkan pengeluaran sebesar US$ 482 juta untuk kontrak tersebut. Faktanya, kesepakatan untuk memodifikasi dua jet 747-8i (yang awalnya dibuat untuk maskapai penerbangan komersial) telah membuat Boeing rugi sebesar US$ 2 miliar, atau US$ 1 miliar untuk setiap pesawat.

ADVERTISEMENT

Pesawat kepresidenan AS, Air Force One.

Menurut CEO Boeing Dave Calhoun dikutip dari Simpleflying, Minggu (29/10/2023), kerugian disebabkan perubahan teknik, ketidakstabilan tenaga kerja, serta penyelesaian negosiasi dengan pemasok.

Pada 2018, Boeing juga menyetujui menyediakan pesawat Air Force One dengan biaya US$ 3,9 miliar. Menghadapi tekanan dari Presiden Donald Trump saat itu, Boeing setuju menurunkan harga kontrak.

Pada tahun 2022, Dave Calhoun menyatakan menyesal karena perusahaan telah menyetujui kontrak dengan harga tetap. Padahal akibat pandemi, rantai pasokan industri aviasi terhambat sehingga komponen menjadi lebih mahal.

BACA JUGA 2 Kali Kecepatan Suara, Ini Penampakan Calon Pengganti Air Force One

Bahkan sebelum krisis kesehatan global, Boeing telah menghabiskan banyak sumber daya untuk melakukan sertifikasi ulang 737 MAX dengan regulator di seluruh dunia.

“Air Force One, saya hanya akan menyebut momen yang sangat unik, negosiasi yang unik. Serangkaian risiko sangat unik yang mungkin tidak seharusnya diambil oleh Boeing, tetapi kita berada pada kondisi saat in,.” kata Dave Calhoun pada April 2022.

Pada 25 Oktober 2023, Calhoun menekankan kontrak harga tetap saat ini mengakibatkan rintangan yang tidak direncanakan menjadi biaya yang tidak dapat dihindari.