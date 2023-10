Ketika Saham-saham Anjlok, Bitcoin Naik Terus ke Kisaran US$ 34.000

Jakarta, Beritasatu.com - Pasar kripto mengalami penguatan dalam 24 jam terakhir. Bitcoin, Ethereum, dan Binance semua mengalami kenaikan.

Menurut data dari Coinmarketcap, pada hari Senin pagi (30/10/2023) pukul 06.45 WIB, kapitalisasi pasar kripto global mengalami peningkatan sebesar 1,55% menjadi US$ 1,27 triliun dalam 24 jam. Cryptocurrency dengan kapitalisasi pasar terbesar, Bitcoin (BTC), mengalami kenaikan sebesar 1,33% dalam 24 jam terakhir. Saat ini, harga Bitcoin berada di level US$ 34.546,49 per koin atau sekitar Rp 549,65 juta (dengan kurs Rp 15.910).

Ethereum (ETH) juga mengalami kenaikan sebesar 1,09% dalam 24 jam, sehingga ETH diperdagangkan dengan harga US$ 1.796,22 per koin. Penguatan juga terjadi pada Binance (BNB), yang naik sebesar 0,65% dalam 24 jam terakhir. Saat ini, BNB diperdagangkan di level US$ 227,19 per koin.

Momentum bullish Bitcoin (BTC) telah mempengaruhi pasar kripto secara luas minggu lalu, dengan semua sektor kripto mencatat keuntungan. BTC mengalami kenaikan lebih dari 14% dalam minggu tersebut, meskipun sempat konsolidasi di sekitar level US$ 33.700 setelah mencapai rekor tahunan di US$ 35.000, namun tidak berhasil menembus level harga tersebut.

Analis Coinbase, David Duong dan David Han, mengatakan bahwa salah satu faktor utama yang mendukung tren bullish kripto adalah kinerja ekuitas AS yang kurang menggembirakan.

"Divergensi besar-besaran tersebut sebagian mencerminkan memburuknya lingkungan perdagangan makro yang disandingkan dengan kisah unik positif Bitcoin," kata dia.

Pendiri perusahaan penasihat investasi ByteTree, Charlie Morris, mengatakan bahwa "uptober" mendorong kenaikan harga kripto. Penurunan di sektor teknologi Nasdaq seiring dengan kenaikan Bitcoin dan emas menunjukkan adanya pergeseran dalam lanskap investasi ke aset kripto dan emas.