Jelang Pertemuan The Fed, Dow Jones Catat Kenaikan Harian Tertinggi Sejak Juni

New York, Beritasatu.com - Bursa saham AS Wall Street menguat pada Senin (30/10/2023) termasuk Dow Jones yang mencatat kenaikan harian tertinggi sejak Juni 2023. Para investor akan memantau keputusan suku bunga Federal Reserve (The Fed), laporan pekerjaan, dan pendapatan Apple.

Dow Jones naik 511,37 poin atau 1,58% menjadi 32.928, atau meraih hari terbaik sejak 2 Juni. Sementara S&P 500 melonjak 1,2% menjadi 4.166 tertinggi sejak akhir Agustus. Adapun Komposit Nasdaq naik 1,16% menjadi 12.789.

Layanan komunikasi adalah sektor di S&P 500 dengan kinerja terbaik, menguat 2%. Sementara saham teknologi berkapitalisasi besar, Amazon dan Meta melonjak masing-masing 3,9% dan 2%.

S&P 500 turun 2,5% pada minggu lalu, atau 10% di bawah penutupan tertingginya sepanjang 2023.

“Kami menutup posisi terendah minggu lalu,” kata Kepala Strategi Pasar di B Riley Financial, Art Hogan dikutip CNBC International.

The Fed akan melakukan pertemuan Rabu (1/11/2023), yang diperkirakan akan mempertahankan suku bunga acuannya pada tingkat sama. Lonjakan suku bunga selama ini menjadi penyebab utama koreksi pasar saham. Untuk itu, investor berharap The Fed memberikan sinyal segera menghentikan kenaikan suku bunga.

“Konsensusnya sangat jelas bahwa The Fed tidak akan melakukan apa pun pada pertemuan khusus ini, itu adalah pertemuan berturut-turut ketika mereka tidak menaikkan suku bunga,” kata Hogan.

Sementara imbal hasil Treasury AS tenor 10 tahun yang melonjak di atas 5% pada awal minggu lalu, diperdagangkan sekitar 4,89% pada Senin.

Adapun laporan ketenagakerjaan Oktober akan dirilis Jumat (3/10/2023). Para investor mengharapkan perlambatan di pasar tenaga kerja sehingga membuat The Fed merasa nyaman tetap mempertahankan kebijakannya hingga akhir tahun ini.

Apple akan melaporkan kinerja pendapatan pada Kamis (2/10/2023). Anggota terbesar S&P 500 ini sedang mengalami koreksi, turun 14% dari level tertingginya dalam 52 minggu.