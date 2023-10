Emas Dekati US$ 2.000 karena Risiko Timur Tengah, Investor Fokus Pertemuan The Fed

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas mendekati level psikologis utama US$ 2.000 pada perdagangan Senin (30/10/2023), di tengah konflik Timur Tengah. Sementara pelaku pasar menantikan pertemuan kebijakan Federal Reserve AS (The Fed) minggu ini.

Harga emas di pasar spot turun tipis 0,4% menjadi US$ 1.998.47 per ons, tetapi tetap mendekati level psikologis US$ 2.000. Sementara harga emas berjangka AS ditutup menguat 0,4% mencapai US$ 2.005.

Harga emas di pasar spot pada akhir pekan lalu mencapai US$ 2.009.29 per ons, melampaui level US$ 2.000 untuk pertama kalinya sejak pertengahan Mei, karena investor mencari emas batangan sebagai aset safe haven.

“Konflik Timur Tengah memicu emas bullish (menguat), jika konflik makin memburuk, emas bisa mencapai titik tertinggi sepanjang masa dalam waktu dekat,” kata analis di Kitco Metals,Jim Wyckoff dikutip CNBC International.

Pasukan dan tank Israel menyerang kota utama Gaza di utara wilayah ini.

"Emas sedang melakukan konsolidasi dan membangun basis untuk kenaikan lebih lanjut, tetapi hal ini tergantung situasi geopolitik," kata analis StoneX. Rhona O’Connell.

Selain itu, investor juga mencermati keputusan kebijakan bank sentral AS, The Fed yang akan dirilis pada Rabu (1/11/2023). Meskipun The Fed diperkirakan akan mempertahankan suku bunga tidak berubah, fokus akan tertuju pada komentar Ketua The Fed, Jerome Powell. “Jika The Fed tetap hawkish, maka akan ada sedikit sentimen negatif pada emas,” kata Wyckoff.

Meskipun emas dinilai sebagai lindung nilai terhadap inflasi, suku bunga tinggi mengurangi daya tarik emas yang tidak memberikan imbal hasil.

Sementara harga perak di pasar spot naik 0,9% pada US$ 23,34, platinum melonjak 3,1% menjadi US$ 931,9, dan paladium naik 0,3% menjadi US$ 1.125,65.