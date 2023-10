Harga Minyak Turun meski Israel Kirim Pasukan Darat ke Jalur Gaza

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak pada perdagangan Senin (30/10/2023) merosot meski Israel mengirim pasukan darat ke Jalur Gaza, sehingga meningkatkan ketegangan di Timur Tengah. Investor juga memantau pertemuan kebijakan moneter Federal Reserve AS (The Fed) pada pertengahan pekan ini.

Harga minyak Brent patokan global, turun 2,8% menjadi US$ 87,89 per barel dan minyak berjangka West Texas Intermediate (WTI) acuan AS turun 3,5% menjadi US$ 82,57 per barel.

“Saya menduga pasar telah memperhitungkan serangan pada Jumat, dan hari ini lebih menjual fakta,” kata Presiden Rapidan Energy Group, Bob McNally, mengatakan kepada CNBC International melalui email.

Dia mengatakan serangan Israel melalui darat sejauh ini terbatas. Namun hal ini menimbulkan kekhawatiran makroekonomi.

Sementara The Fed diperkirakan akan mempertahankan suku bunga tidak berubah pada pada Rabu (1/11/2023), setelah ekonomi AS kuartal III 2023 tumbuh lebih cepat dari perkiraan secara tahunan.

“Data ekonomi AS baru-baru ini tidak memberikan banyak ruang bagi The Fed menurunkan suku bunga tinggi untuk jangka waktu lama," kata Kepala Strategi Pasar IG, Yeap Jun Rong.

Sementara data purchasing manager index (PMI) Tiongkok yang segera dirilis kemungkinan masih menunjukkan risiko penurunan perekonomian.

Adapun Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam konferensi pers akhir pekan lalu mengatakan Israel telah memasuki fase kedua perang. Pada fase ini akan berlangsung panjang dan sulit, seiring perluasan operasi darat di wilayah tersebut.

Harga minyak melonjak akhir pekan lalu ketika Brent melonjak di atas US$ 90 per barel karena Israel mengatakan pasukannya meningkatkan operasi darat di Gaza dalam upaya membasmi kelompok militan Hamas.

Meski Israel dan Palestina bukan produsen minyak utama, konflik ini terjadi di wilayah penghasil minyak dunia, sehingga meningkatkan kekhawatiran gangguan pasokan.

Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan Minggu (29/10/2023), mengatakan AS memproyeksi risiko konflik akan meningkat dan meluas ke wilayah lain di kawasan Timur Tengah.