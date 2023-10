Naik 23% Selama Uptober, Bitcoin Bakal Naik Lagi November Ini

Jakarta, Beritasatu.com - Fenomena "uptober" atau menguatnya harga Bitcoin (BTC) selama bulan Oktober kembali terbukti. Harga BTC meroket sebesar 22,85% sejak 1 Oktober hingga 31 Oktober, mencapai level tertinggi sejak Mei tahun lalu. Selama tahun ini, Bitcoin telah mengalami lonjakan lebih dari 100%, melonjak dari harga US$ 16.600 pada 1 Januari 2023 menjadi mencapai US$ 35.200 (Rp 559,8 juta) pada bulan Oktober.

Pada Selasa (31/10/2023) pukul 08.00 WIB, BTC diperdagangkan pada harga US$ 34.511, menguat 0,55% dalam 24 jam terakhir, meskipun mengalami pelemahan sebesar 0,57% dalam tujuh hari terakhir. Sementara itu, Ethereum (ETH) diperdagangkan pada harga US$ 1.810, menguat 0,98% dalam 24 jam terakhir dan naik 0,22% dalam tujuh hari terakhir.

Kapitalisasi pasar aset kripto global pada Selasa (31/10/2023) pukul 08.00 WIB mencapai US$ 1.255 triliun, naik 0,80% dalam 24 jam terakhir.

Selain Bitcoin dan Ethereum, beberapa Altcoin juga mengalami kenaikan signifikan selama seminggu terakhir. Misalnya, Conflux (CFX) naik sebesar 32,50% dan diperdagangkan pada harga US$ 0,1650. Aptos (APT) diperdagangkan pada harga US$ 7,24 dengan kenaikan 15,30% dalam tujuh hari terakhir. Sementara itu, Axie Infinity (AXS) mengalami kenaikan sebesar 17,16% dan diperdagangkan pada harga US$ 5,63.