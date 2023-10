Siang Ini Rupiah Melemah, Investor Tunggu Data Inflasi dan Pertemuan The Fed

Jakarta, Beritasatu.com - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan hari ini Selasa (31/10/2023) siang menguat atau terapresiasi dibandingkan perdagangan sebelumnya. Pergerakan negatif rupiah terjadi di tengah mata uang Benua Kuning yang berada di zona merah.

Investor saat ini masih wait and see terhadap rentetan data ekonomi penting dan pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC) pada pekan ini.

Data Bloomberg menyatakan, rupiah pukul 13.10 WIB di pasar spot exchange berada di level Rp 15.896 per dolar AS atau melemah 6,5 poin (0,04%) dibandingkan perdagangan sebelumnya.

Sementara yen Jepang di pasar spot exchange melemah 1,13 poin (0,76%) mencapai 150,5 yen per dolar AS dibandingkan perdagangan sebelumnya. Adapun dolar Hong Kong melemah 0,0034 (0,04%) mencapai 7,8 per dolar AS, won Korea melemah 0,8 poin (0,07%) mencapai 1.351 won per dolar AS, rupe India melemah 0,0213 poin (0,03%) mencapai 83,2 rupe per dolar AS, yuan Tiongkok melemah 0,006 poin (0,09%) mencapai 7,3 yuan per dolar AS.

Sedangkan dolar Singapura pagi ini ditransaksikan melemah 0,0031 (0,23%) mencapai 1,36 per dolar AS, peso Filipina menguat 0,06 (0,11%) mencapai 56,8 peso per dolar AS, ringgit Malaysia melemah 0,002 poin (0,04%) mencapai 4,7 ringgit per dolar AS, baht Thailand melemah 0,17 poin (0,47%) mencapai 36,0 baht per dolar AS.

Seperti dikutip Antara pada Senin (30/10/2023), mata uang rupiah menguat 48 poin atau 0,30% ke level Rp 15.890 per dolar AS dari penutupan sebelumnya sebesar Rp 15.938 per dolar AS.

Investor cenderung wait and see menantikan serentetan data ekonomi penting dan pertemuan bank sentral utama dunia, terutama The Fed.

Selain itu, BPS pada Rabu (1/11/2023) akan merilis inflasi yang diperkirakan naik baik secara year on year (yoy) maupun month to month (mtm). Inflasi yoy diprediksi meningkat dari 2,28% menjadi 2,6%, sedangkan tingkat inflasi mom naik 0,27% dari sebelumnya 0,19%.