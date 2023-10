Kenapa Rupiah Melemah? Ini Penjelasan Sri Mulyani

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan kenapa nilai tukar rupiah melemah akhir-akhir ini. Menurut Sri Mulyani, melemahnya rupiah diakibatkan faktor eksternal, yaitu kenaikan suku bunga AS.

"Amerika dengan tekanan situasi ekonomi yang terjadi di negara adidaya tersebut--defisit APBN yang besar serta fluktuasi situasi politiknya-- menyebabkan terjadinya kenaikan suku bunga yang tinggi, saat ini menyentuh 5%," kata Sri Mulyani dalam akun Instagramnya, yang dikutip hari ini, Selasa (31/10/2023).

Menurutnya, kenaikan suku bunga AS menyebabkan maraknya penarikan dolar AS dari seluruh dunia untuk diinvestasikan kembali ke Amerika. Sehingga, index dolar menguat, sementara mata uang lain melemah.

Data Bloomberg menyatakan, rupiah pukul 13.10 WIB di pasar spot exchange berada di level Rp 15.896 per dolar AS atau melemah 6,5 poin (0,04%) dibandingkan perdagangan sebelumnya. Indeks dolar AS (DXY) menguat 0,12% ke 106,26.

Tak hanya Amerika, saat ini tekanan dari negara ekonomi terbesar lain seperti Tiongkok dan Uni Eropa juga memberikan dampak kepada hampir seluruh negara di dunia, termasuk juga Indonesia.