BNI Sekuritas: Investasi Ekonomi Hijau Lebih Menguntungkan

Jakarta, Beritasatu.com – PT BNI Sekuritas menegaskan peran krusial sektor swasta dan minat tinggi investor dalam memajukan pembangunan ekonomi hijau di Indonesia melalui pasar modal. Investasi di sustainable funds seperti green bonds dinilai lebih menguntungkan daripada dana tradisional.

Direktur Utama BNI Sekuritas, Agung Prabowo, menekankan hal ini dalam diskusi berjudul "Seeing Green: Where Are All of Indonesia’s Green Economy Projects?" yang diadakan pada BNI Investor Daily Summit 2023 pekan lalu.

"Transisi ke pertumbuhan hijau memerlukan investasi yang signifikan. Ketika kita telah memiliki dasar hukum dan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi hijau, serta alat penegakan hukum yang efektif, perusahaan akan mengalokasikan modalnya sesuai arahan tersebut," kata Agung.

BACA JUGA Total Reduksi Emisi Green Bond BNI Capai 230 Ribu Ton CO2 per Tahun

ADVERTISEMENT

Agung mengatakan, jika pendanaan berasal dari sumber internal perusahaan, seperti kas perusahaan, proses pertumbuhan hijau akan berjalan dengan lambat. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan juga harus mempertimbangkan pendanaan dari investor di pasar modal.

Agung menyoroti bahwa permintaan investasi dalam dana berkelanjutan (sustainable funds) terus meningkat secara global, dan ini adalah perkembangan positif.