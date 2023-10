Harga BBM Non-Subsidi Pertamina Turun per 1 November 2023

Jakarta, Beritasatu.com - PT Pertamina (Persero) menurunkan harga BBM nonsubsidi mulai Rabu, 1 November 2023. Di DKI Jakarta, harga Pertamax turun menjadi Rp 13.400 per liter dari sebelumnya Rp 14.000 per liter.

Dalam keterangan resmi Pertamina dikutip Rabu (1//11/2023), penyesuaian harga ini merupakan implementasi Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 245.K/MG.01/MEM.M/2022, mengubah Kepmen Nomor 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

Dengan demikian, harga Pertamax Turbo di DKI juga juga turun menjadi Rp 15.500 per liter dari Rp 16.600 per liter, sementara harga Dexlite per 1 November 2023 adalah Rp 16.950 per liter, turun dari Rp 17.200 per liter sebelumnya.

Adapun harga Pertamina DEX juga mengalami penurunan menjadi Rp 17.750 per liter dari Rp 17.900 per liter, sedangkan Pertamax Green 95 sekarang dijual dengan harga Rp 15.000 per liter, turun dari Rp 16.000 per liter.

Berikut adalah daftar harga terbaru BBM Pertamina di SPBU per 1 November 2023:

DKI Jakarta:

Pertalite: Rp 10.000 per liter

Pertamax: Rp 13.400 per liter (sebelumnya Rp 14.000)

Pertamax Turbo: Rp 15.500 per liter (sebelumnya Rp 16.600)

Dexlite: Rp 16.950 per liter (sebelumnya Rp 17.200)

Pertamina DEX: Rp 17.750 per liter (sebelumnya Rp 17.900)

Pertamax Green 95: Rp 15.000 per liter (sebelumnya Rp 16.000)