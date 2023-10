Wall Street Naik, Dow Jones dan S&P 500 Catat Penurunan Beruntun 3 Bulan

New York, Beritasatu.com - Bursa saham AS Wall Street termasuk S&P 500 menguat pada Selasa (31/10/2023) menjelang pertemuan The Fed. Namun, secara bulanan, Dow Jones dan S&P 500 mencatat penurunan beruntun dalam 3 bulan, pertama kalinya sejak Maret 2020.

Dikutip dari CNBC International, S&P 500 naik 0,65% menjadi 4.193, Nasdaq Composite bertambah 0,48% menjadi 12.851,24, dan Dow Jones naik 123,91 poin atau 0,38% menjadi 33.052.

Sektor real estat dan keuangan catat kenaikan tertinggi pada indeks S&P 500. Sektor tersebut masing-masing menguat sebesar 2% dan 1,1%. Namun, beberapa saham teknologi berkapitalisasi besar justru melemah. Alfabet, Meta, Nvidia semuanya tertekan hampir 1%.

Musim laporan laba perusahaan berlanjut pada Selasa. Caterpilar turun lebih 6% setelah produsen peralatan konstruksi tersebut memproyeksi pendapatan kuartal keempat 2-24 akan “sedikit” lebih tinggi dibandingkan periode sama tahun lalu.

Saham Jet Blue turun lebih 10% setelah hasil kuartal ketiga maskapai penerbangan ini meleset dari ekspektasi.

Dow Jones dan S&P 500 secara bulanan masing-masing turun 1,4% dan 2,2%. Hal ini menandai penurunan 3 bulan berturut-turut pertama bagi kedua indeks sejak Maret 2020.

Nasdaq yang banyak dihuni saham teknologi turun 2,8% sepanjang Oktober. Nasdaq juga mencatat bulan negatif ketiga berturut-turut.

Pelemahan indeks utama Wall Street sepanjang Oktober terjadi di tengah kenaikan imbal hasil Treasury atau obligasi AS. Sepanjang bulan Oktober, imbal hasil obligasi Pemerintah AS tenor 10 tahun menembus level 5% untuk pertama kalinya sejak 2007. Pelaku pasar menilai kenaikan ini karena kekhawatiran Federal Reserve (The Fed) akan mempertahankan suku bunga lebih tinggi untuk jangka waktu lama.

The Fed akan merilis keputusan suku bunga berikutnya pada Rabu (1/11/2023).

Sementara itu, secara historis, November adalah bulan yang positif. Pedagang investor berharap hal ini akan terjadi pada tahun 2023.