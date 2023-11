Harga Minyak Turun Seiring Naiknya Produksi OPEC dan Hamas Lepaskan Tawanan

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia melemah pada Selasa (31/10/2023) karena berkurangnya kekhawatiran pasokan global menyusul rencana Hamas akan melepas sebagian tawanan. Di sisi lain, data menunjukkan produksi minyak OPEC dan Amerika Serikat (AS) meningkat.

Dikutip CNBC International, harga minyak mentah berjangka Brent pengiriman Desember, melemah 4 sen pada US$ 87,41 per barel. Sementara kontrak Januari yang lebih banyak diperdagangkan turun US$ 1,33 atau 1,4% menjadi US$ 85,02.

Adapun harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) acuan AS pengiriman Desember turun US$ 1,29 atau 1,6% menjadi US$ 81,02, sedangkan pengiriman Januari melemah US$ 1,18 menjadi US$ 80,50.

Sementara juru bicara Hamas mengatakan pihaknya akan membebaskan sejumlah tawanan asing dalam beberapa hari mendatang. Namun Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak seruan menghentikan pertempuran dalam rangka meredakan krisis kemanusiaan. Pasukan Israel terus menyerang Hamas di jaringan terowongan di bawah eksklave Palestina.

Sedangkan menurut survei Reuters, produksi minyak mentah OPEC naik 180.000 barel per hari (bpd) pada Oktober, terutama didorong Nigeria dan Angola.

"Produksi lapangan minyak mentah AS juga naik pada Agustus sebesar 13,05 juta barel per hari," kata Badan Informasi Energi.

Dari Asia, data manufaktur dan non-manufaktur Tiongkok yang lebih lemah dari perkiraan memicu kekhawatiran melambatnya permintaan bahan bakar dari konsumen minyak nomor dua dunia tersebut.

Sementara inflasi zona Euro pada Oktober berada pada level terendah dalam 2 tahun, turun menjadi 2,9% dari 4,3% pada bulan September, menurut perkiraan awal Eurostat. Hal ini bisa diartikan Bank Sentral Eropa (European Central Bank/ECB) kemungkinan tidak menaikkan suku bunga dalam waktu dekat.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi global akan membuat harga minyak mentah di bawah US$ 90 per barel pada tahun 2023 dan 2024. Namun jika konflik Israel-Hamas meluas ke negara lain di Timur Tengah akan memperburuk pasokan, menurut jajak pendapat Reuters, Selasa.

Investor tetap mewaspadai potensi negara lain terserat dalam konflik Israel dan Hamas.

“Perkembangan di Timur Tengah belum berdampak pada minyak, meski invasi darat Israel makin intensif. Ada risiko keterlibatan Iran, sehingga memicu kekhawatiran terbatasnya pasokan,” kata analis pasar keuangan di City Index,Fiona Cincotta.

Sedangkan menjelang pertemuan Federal Reserve AS, The Fed yang berakhir Rabu (1/11/2203), para analis memperkirakan bank sentral akan mempertahankan suku bunga stabil.