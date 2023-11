Produsen Cat Avian Siapkan Rp 1 Triliun untuk Buyback Saham

Jakarta, Beritasatu.com – PT Avia Avian Tbk (AVIA), perusahaan produsen cat yang dimiliki oleh keluarga Tanoko, menyiapkan dana sebesar Rp 1 triliun untuk melakukan pembelian kembali saham (buyback) hingga 1,425 miliar lembar saham atau sekitar 2,3% dari total modal perseroan.

Head Of Investor Relations Avian Brands, Andreas Timothy Hadikrisno, mengungkapkan bahwa buyback ini akan berlangsung dalam waktu 18 bulan, dimulai dari 8 Desember 2023 hingga 7 Juni 2025, setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham Avian.

"Tujuan aksi buyback ini adalah untuk memberikan fleksibilitas kepada Avian dalam menjaga kewajaran dan stabilitas harga saham AVIA, terutama jika harga saham tersebut tidak mencerminkan kinerja dan fundamental sesungguhnya," kata dia dikutip Investor Daily, Selasa (31/10/2023).

Saat ini, kata dia, harga saham AVIA tidak mencerminkan nilai dan fundamental sebenarnya sebagai pemimpin pasar dalam industri cat dekoratif di Indonesia, dengan price earning ratio (PER) AVIA yang masih di bawah 20x, jauh lebih rendah dibandingkan PER historis AVIA yang pernah mencapai lebih dari 35x dalam 1,5 tahun terakhir. Perbandingan ini juga menunjukkan bahwa harga saham AVIA saat ini masih di bawah rata-rata PER industri sejenis di Asia, yang berkisar antara 30x hingga 50x.

Buyback saham ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memberikan pengembalian yang lebih baik bagi pemegang saham melalui peningkatan laba per saham AVIA. "Avian berencana menggunakan dana internal untuk mendukung pelaksanaan aksi korporasi ini," kata dia.

Pada kuartal III 2023, Avia Avian mencatatkan pendapatan sebesar Rp 5,16 triliun, naik 4,14% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk juga mengalami kenaikan sebesar 5,55% menjadi Rp 1,14 triliun per akhir September tahun ini. Laba per saham dasar juga mengalami pertumbuhan, dari Rp 17,44 per akhir kuartal III-2022 menjadi Rp 18,41 per 30 September 2023.

Pada bulan Desember 2023 mendatang, perseroan berencana mengajukan rencana buyback ini kepada para pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham (RUPS). Saat ini, pemegang saham AVIA terdiri dari PT Tancorp Surya Sentosa (36,6%), PT Wahana Lancar Rejeki (32,49%), Archipelago Investment (6,3%), masyarakat pemegang saham warkat (3,36%), dan masyarakat pemegang saham nonwarkat (18,95%). Manfaat akhir kegiatan Avia Avian ini akan dinikmati oleh Wijono Tanoko, Ruslan Tanoko, dan Hermanto Tanoko.