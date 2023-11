Harga Komoditas Pertambangan Fluktuatif, Kemendag Tetapkan Harga Patokan Ekspor

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengumumkan bahwa harga komoditas pertambangan yang dikenakan bea keluar (BK) pada November 2023 mengalami fluktuasi, mengikuti tren yang sama dengan periode Oktober 2023.

Menurut Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Budi Santoso, fluktuasi harga ini dipengaruhi oleh tingkat permintaan pasar dunia terhadap komoditas produk pertambangan, yang akhirnya memengaruhi penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE).

"Komoditas produk pertambangan yang dikenakan BK pada bulan November 2023 kembali mengalami fluktuasi harga seperti pada periode sebelumnya," ungkap Budi Kamis (2/11/2023).

Budi melanjutkan dengan mengatakan bahwa dalam periode ini, terdapat komoditas yang mengalami kenaikan harga, seperti konsentrat besi laterit dan konsentrat seng. Sementara itu, konsentrat tembaga dan konsentrat timbal mengalami penurunan harga.

Pada periode November 2023, produk pertambangan yang mengalami kenaikan harga rata-rata adalah konsentrat besi laterit (gutit, hematit, magnetit) (Fe ≥ 50% dan Al2O3 + SiO2 ≥ 10%) dengan harga rata-rata sebesar US$ 53,06 per wet ton atau naik 2,75%. Sementara konsentrat seng (Zn ≥ 51%) memiliki harga rata-rata sebesar US$ 646,96 per wet ton, naik 2,24%.

Di sisi lain, produk pertambangan yang mengalami penurunan harga adalah konsentrat tembaga (Cu ≥ 15%) dengan harga rata-rata sebesar US$ 3.132,40 per wet ton, turun 3,29%, dan konsentrat timbal (Pb ≥ 56%) dengan harga rata-rata sebesar US$ 889,62 per wet ton, turun 3,74%.

Sebelum menetapkan HPE produk pertambangan untuk periode November 2023, Kemendag telah meminta masukan dan usulan tertulis dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai instansi teknis terkait.

Kementerian ESDM kemudian memberikan usulan berdasarkan perhitungan data yang didasarkan pada perkembangan harga dari Asian Metal, London Bullion Market Association (LBMA), dan London Metal Exchange (LME).

Penetapan HPE dilakukan melalui rapat koordinasi yang melibatkan berbagai instansi terkait, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Perdagangan, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Perindustrian.

Ketentuan HPE periode November 2023 telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1833 Tahun 2023 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan Yang Dikenakan Bea Keluar pada 30 Oktober 2023. Dengan adanya fluktuasi harga ini, para pelaku industri pertambangan diharapkan dapat mengantisipasi perubahan dalam pasar global yang dapat memengaruhi ekspor komoditas pertambangan Indonesia.