Naik Dua Kali Lipat, Harga Cabai Rawit Merah di Kudus Tembus Rp 80.000

Kudus, Beritasatu.com - Harga cabai rawit merah di pasar tradisional di Kudus, Jawa Tengah naik dua kali lipat menjadi Rp 80.000 per kilogram (kg) dari sebelumnya Rp 40.000 per kg karena gagal panen menyusul cuaca panas ekstrem.

Berdasarkan pantauan di Pasar Bitingan, Kudus, pada Kamis (2/11/2023) pagi, harga cabai rawit dari semula Rp 20.000 per kg menjadi Rp 55.000 per kilogram. Sementara harga cabai merah keriting semula Rp 25.000 per kilogram, naik menjadi Rp 52.000 per kilogram.

"Melambungnya harga cabai disinyalir faktor cuaca panas berpanjangan sehingga sejumlah wilayah penghasil mengalami gagal panen," kata dia.

Salah satu pedagang Tutik Asiani mengaku, kenaikan harga cabai sudah terjadi sejak awal bulan Oktober 2023. Selain harga melambung, kualitas cabai tidak sebagus biasanya. "Cabai merah keriting hari ini Rp 52.000, rawit merah Rp 80.000, kualitas masih lumayan, tetapi enggak sebagus biasanya," kata Tutik Asiani kepada Beritasatu.com, Kamis (2/11/2023).

Meroketnya harga cabai membuat pedagang tidak banyak mengambil stok yang dijual. Pedagang khawatir merugi jika harga cabai yang sudah dibeli, mendadak turun. Selain itu, mayoritas masyarakat mengurangi pembelian karena harga cukup mahal. "Kalau pedagang kan tetap beli, tetapi kalau untuk ibu-ibu rumah tangga belinya sedikit-sedikit," jelasnya.

Yuli salah satu pembeli mengaku keberatan dengan harga cabai yang merangkak. Meski demikian, dia tetap membeli cabai dengan jumlah secukupnya. "Harga memang naik terus, sambal dikurang-kurangi," terangnya.